Samenwerking Munckhof, Taxi Donkersloot en Webego helpt toekomstige chauffeurs op weg

boekt 150.000 vliegtickets per jaar; verwerkt 2.500 telefoongesprekken per dag.

Het leertraject is bedoeld voor kandidaten uit de Participatiewet die zich graag verder willen ontwikkelen in de vervoersbranche. Onder de Participatiewet vallen inwoners van de gemeente die moeilijker aan het werk komen. De kandidaten krijgen tijdens het leertraject werknemers- en vakvaardigheden aangeleerd die passen bij het beroep (taxi)chauffeur.Het leertraject begint bij Webego, het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee. Kandidaten worden hier eerst aan de hand van een werkboek getraind, om zo meer te leren over bijvoorbeeld communiceren met passagiers, professioneel rijgedrag en het rijden volgens een dienstregeling. De volgende stap is dat kandidaten ervaring opdoen in het werkveld bij Munckhof of Taxi Donkersloot. Beide organisaties zijn bereid om kandidaten op te leiden en bij goed functioneren een arbeidsplaats aan te bieden.Samen met de gemeente investeren de taxibedrijven in de economische vitaliteit van het eiland. Krachten worden gebundeld om mensen te ontwikkelen zodat zij (weer) volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.“Social return is voor Munckhof van grote waarde en dan ook niet onbekend. Wij vinden het belangrijk om te investeren in duurzame werkgelegenheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. We zijn erg enthousiast om in dit nieuwe partnerschap te stappen en medewerkers klaar te stomen voor het vak van (taxi)chauffeur.” aldus Harm van Hoof, bedrijfsleider Munckhof Taxi.De samenwerking is bezegeld met de intentieovereenkomst. Alle partijen ondertekenden de intentieovereenkomst om met enthousiasme in het partnerschap te stappen en nieuwe medewerkers klaar te stomen voor het vak van (taxi)chauffeur.Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!Munckhof:Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.