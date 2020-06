YoungCapital lanceert YC Summer School

Gratis soft skill-trainingen voor een sterkere positie van jongeren op de arbeidsmarkt



YoungCapital opent in juli en augustus de digitale deuren van YC Summer School. De plek waar jongeren deze zomer gratis hun soft skills kunnen laten bijspijkeren. “Het is voor jongeren ontzettend belangrijk om, gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt, vaardigheden te ontwikkelen die nu en in de toekomst belangrijk zijn”, zegt Karin van der Gragt, Director YoungCapital NEXT. Het trainen van deze vaardigheden zorgt ervoor dat jongeren zelfverzekerder uit de crisis komen. Inschrijven kan via youngcapital.nl/summerschool. De eerste online trainingen starten op 1 juli.



YC Summer School biedt interactieve sessies aan over time management, persoonlijk leiderschap en mindset. Naast de trainingen kunnen jongeren zich ook opgeven voor een-op-een-sessies voor een cv-check. Karin: “Vanuit onze opleidingstak YoungCapital NEXT weten wij hoe belangrijk het is om naast meer praktische kennis ook soft skills te ontwikkelen. Deze vaardigheden leer je nauwelijks tot niet in het reguliere onderwijs, maar de arbeidsmarkt verwacht wel dat je er direct mee uit de voeten kunt. Door het volgen van de trainingen leren we jongeren het beste uit zichzelf te halen, ongeacht de functie of het vakgebied. Wij geloven er sterk in dat jongeren die deze kennis hebben het verschil kunnen maken op de werkvloer.”



De taal van jongeren



Om jongeren te motiveren om ook in lastige tijden aan zichzelf te blijven werken, is de Summer School bedacht. Alle trainingen zijn afgestemd op deze doelgroep, de huidige situatie en worden gegeven door gekwalificeerde trainers van YoungCapital. Manon Staal, People Development Manager: “Wij weten hoe jongeren het liefst leren, wat ze nodig hebben om het direct in de praktijk te brengen en spreken hun taal. Al deze kennis hebben we samengevoegd in het programma van YC Summer School. Wij kijken er onwijs naar uit om aan de slag te gaan.”



Over YoungCapital



Recruitmentspecialist YoungCapital brengt jongeren en werkgevers samen via een (bij)baan, zodat zij elkaar kunnen helpen groeien. De opleidingstak YoungCapital NEXT dicht het gat tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met opleidingen, traineeships en trainingen die aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt. Jongeren en werkgevers kunnen veel van elkaar leren: werkgevers hebben de ervaring en vakkennis, jongeren stellen de verfrissende vragen. Zij zitten nog niet vastgeroest in patronen en zijn daarmee onmisbaar voor vernieuwing. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar zijn de 1.300 medewerkers van YoungCapital zelf het levende bewijs van de impact die jongeren kunnen maken.