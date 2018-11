Defensie en bedrijfsleven werken samen aan de krijgsmacht van morgen

Een bedrijf dat de komende 30 jaar op Defensieterrein de opslag van onderdelen (warehousing) van alle F35 jachtvliegtuigen in Europa verzorgt, Defensie die aan 12 ziekenhuizen in Nederland militair medisch personeel levert wanneer ze niet op uitzending zijn, bedrijven die deelnemen aan cyberoefeningen van Defensie. Allemaal voorbeelden van hoe Defensie het bedrijfsleven, en andersom, kan helpen in een wereld waarin sprake is van een verslechterde veiligheidssituatie, waarin snelle technologische ontwikkelingen een ware revolutie veroorzaken en grote tekorten op de arbeidsmarkt het verdienvermogen van ons land dreigen te ondermijnen.



Defensie zit midden in een transitieproces naar een toekomstbestendige krijgsmacht. Een toekomstbestendige krijgsmacht is een adaptieve krijgsmacht die wendbaar en robuust is. Defensie wil de blik naar buiten richten en nog intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.



Om de samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven verder vorm te geven organiseert het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB) op 6 december van 14:00-18:00 uur een groot event met o.a. Staatssecretaris Barbara Visser, Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME) en luitenant-generaal Martin Wijnen (plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten). Zij en anderen gaan bijvoorbeeld in gesprek met de zaal, nemen deel aan een panel en lopen rond op de markt met tal van voorbeelden van samenwerking. De belangrijkste thema’s van de dag zijn duaal werkgeverschap en de Defensie Industrie Strategie. Tijdens dit event wordt ook een uitwisselingsprogramma voor het personeel van Defensie en het bedrijfsleven gelanceerd.



De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Graag aanmelden door een email te sturen naar bonte@vnoncw-mkb.nl