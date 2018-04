Voor het eerst in één atlas gepubliceerd: 226 Stadsplattegronden door de ‘Vader van de Nederlandse cartografie'.



Woensdagmiddag 4 april wordt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het eerste exemplaar van de STEDENATLAS JACOB VAN DEVENTER – 226 Stadsplattegronden uit 1545-1575 gepresenteerd.



Tussen 1545 en 1575 karteerde Jacob van Deventer in opdracht van de Spaanse koning Philips II de steden in de Spaanse Nederlanden. Van 226 steden in voornamelijk Nederland en België zijn plattegronden door de beroemde Nederlandse cartograaf overgeleverd. In deze monumentale atlas worden voor de eerste keer alle 226 steden afgebeeld. Jacob van Deventers kaarten zijn unieke kunstwerken en vormen een onschatbare bron over de steden in de Nederlanden. De stadsplattegronden worden geroemd om hun betrouwbaarheid, fraaie uitvoering en uniformiteit.



De plattegronden van de 226 steden zijn verrijkt met analysekaarten over de stadswording. Recente luchtfoto’s maken duidelijk in hoeverre de plattegronden van de steden zijn veranderd. Het boek culmineert in een vergelijking van de plattegronden en een overzicht van de stadswording in de Lage Landen van de Middeleeuwen tot nu.



Op initiatief van Uitgeverij THOTH deden de Vlaamse hoogleraar historische cartografie Bram Vannieuwenhuyze (Universiteit van Amsterdam) en de Nederlandse stadshistoricus Reinout Rutte (Technische Universiteit Delft) vier jaar lang onderzoek naar het werk van Jacob van Deventer, onder meer in archieven en bibliotheken in Madrid, Simancas, Napels, Brussel, Den Haag en Kampen.



Uitgeverij THOTH Bussum



Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit 1545-1575



door Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze



Gebonden uitgave, 28 x 35 cm - 516 pagina’s met ca. 1500 illustraties in kleur - ISBN 978 90 77699 17 1 - Verschijnt 4 april 2018



Prijs: € 99,50 (Na 4 juli 2018: € 119,50)