Sibbing trekt Bob Alberts aan als directeur operations

Veenendaal, 28 januari 2021 – Om haar gestaag groeiende organisatie – met inmiddels meer dan 140 medewerkers – verder te professionaliseren, te stroomlijnen en voor te bereiden op de (digitale) toekomst, heeft Sibbing met ingang van 1 februari a.s. Bob Alberts aangetrokken als directeur operations. In deze functie wordt de 51-jarige Alberts verantwoordelijk voor de stafafdelingen ICT, HRM, secretariaat, facilitair en huisvesting. Tevens zal hij deel gaan uitmaken van het bestuur van Sibbing.



Bob Alberts werkte de afgelopen twintig jaar bij twee toonaangevende financieel dienstverleners, waar hij een gedegen staat van dienst opbouwde. Hij heeft ruime werkervaring op operationeel, tactisch als strategisch niveau en beschikt tevens over expertise op het gebied van management, verandering en transformatie binnen de ICT. Het bestuur van Sibbing is er dan ook van overtuigd dat Bob Alberts als directeur operations een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de Sibbing-organisatie.



“Als manager houd ik ervan om mensen te verbinden, te inspireren en te stimuleren om problemen op creatieve wijze te benaderen en op te lossen. Door het gezamenlijk elke dag een beetje beter te willen doen, realiseren we resultaten en structurele veranderingen die Sibbing verder gaan brengen. Ik kijk er naar uit om mijn kwaliteiten en ervaringen binnen Sibbing te benutten.” aldus Bob Alberts, directeur operations Sibbing