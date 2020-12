Aantal gevallen van cybercrime explosief gestegen

Het aantal meldingen van cybercrime is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit jaar is het aantal cybercrime meldingen al bijna verdubbeld ten opzichte van 2019. Met name in de maand mei is er een enorme piek te zien. Dit hangt waarschijnlijk samen met de uitbraak van het coronavirus en lockdown in Nederland.



Uit data van de politie blijkt dat het aantal gevallen van cybercrime de afgelopen jaren flink is gestegen. In 2017 werden er nog 2.227 meldingen van cybercrime gedaan, maar in 2019 waren dat er al 4.700. Bovendien is het aantal meldingen tot oktober 2020 al bijna verdubbeld ten opzichte van het totaalaantal meldingen in 2019.



Piekaantal meldingen in mei tijdens de eerste lockdown



Het toegenomen aantal meldingen van cybercrime lijkt hand in hand te gaan met de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Sinds de maatregelen en de eerste lockdown in maart zijn mensen steeds meer thuis én online. Dit biedt cybercriminelen meer kansen. Omdat mensen veel thuiswerken en afhankelijk zijn van hun computer en internet, voeren criminelen phising- en malwareaanvallen uit. Op die manier proberen ze gevoelige informatie boven te halen. Ook worden er steeds meer phisingmails verstuurd, bijvoorbeeld uit naam van bekende (gezondheids)organisaties. Daarnaast duiken er steeds meer websites met nepnieuws over het coronavirus op. Door de uitbraak van het virus hebben cybercriminelen nieuwe manieren gevonden om slachtoffers te maken.



Opvallend is de piek van het aantal cybercrime meldingen in de maand mei, tijdens de eerste lockdown. Het aantal meldingen is toen verdrievoudigd ten opzichte van januari. Bovendien waren er in die maand in heel Nederland voor het eerst meer cybercrime meldingen bij de politie dan meldingen van woninginbraken.



Opnieuw eens stijging te zien tijdens de tweede lockdown in oktober



De cijfers van de politie laten opnieuw een stijging van het aantal cybercrime meldingen zien in oktober. Deze stijging lijkt samen te vallen met de tweede lockdown en de nieuwe strengere maatregelen die begin oktober aangekondigd werden. Het is nog afwachten of deze stijging doorzet terwijl de lockdown van kracht blijft. In ieder geval is het aantal meldingen van cybercrime nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.