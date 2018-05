De Staffing Groep en People4Office gaan samen verder

Combinatie versterkt marktpositie



De Staffing Groep, bekend van onder meer marktleider IT-Staffing, heeft recruitmentspecialist People4office uit Amsterdam overgenomen. Door de combinatie van expertise en activiteiten van beide bedrijven wordt een bredere recruitment dienstverlening aan opdrachtgevers voor zowel vast als flex gerealiseerd. De activiteiten van People4Office worden voortgezet onder dezelfde naam. Daarmee wordt People4Office het vierde merk van De Staffing Groep.



De Staffing Groep is gespecialiseerd in recruitment, contractbeheer en ondersteuning van interim professionals, terwijl People4Office voorziet in Recruitment Process Outsourcing waarbij recruiters op locatie bij de klant werken en zoeken naar professionals voor een vast dienstverband.



Wessel van Alphen jr., directeur van De Staffing Groep: “We zien bij organisaties dat vast en flex zich steeds meer vermengen. Tegelijk ervaart men in toenemende mate problemen om hiervoor de juiste mensen te vinden. Door onze expertises te combineren bieden we organisaties nu een oplossing voor hun volledige capaciteitsvraag.”



Oprichtster Margriet Koerts van People4office: “Het is altijd onze missie geweest om de beste te zijn op ons terrein. Bij De Staffing Groep ontdekte ik diezelfde gedrevenheid. Door samen verder te gaan spelen we in op de behoefte van onze klanten om in hun zoektocht naar tijdelijk én vast personeel ontzorgd te worden. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie toekomst tegemoet gaan.”



De Staffing Groep is gevestigd in Nieuwegein en is in de markt actief met haar labels IT-Staffing, IP-Staffing en GP-Staffing en daarmee een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit in Nederland. Bij het bedrijf werken 98 medewerkers. People4office is gevestigd in Amsterdam en Eindhoven en heeft 20 medewerkers in vaste dienst die voor uiteenlopende organisaties op locatie de HR- en/of Recruitmentafdeling bijstaan in het vinden van vaste medewerkers. De Staffing Groep en People4Office blijven vanuit hun huidige vestigingen en onder eigen naam hun diensten verlenen. Voor De Staffing Groep betekent dit dat ze nu vanuit 3 locaties (Amsterdam, Eindhoven, en Nieuwegein) opereert.