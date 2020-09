Coöperatie DELA neemt Yarden niet over

Onzekere financiële situatie kan nog jaren duren



Coöperatie DELA staakt haar plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. De gedachte achter deze overname was dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat. Voor DELA was het belangrijk dat Yarden zelfstandig financieel in herstel zou blijven. Nu dat Yarden voorlopig niet lijkt te lukken, heeft DELA besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten en stopt DELA haar overnameplan.



Zelfstandig financieel in herstel



Algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA: “DELA en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen en maken gebruik van elkaars faciliteiten. Yarden zit financieel in zwaar weer en was op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. Coöperatie DELA is zo’n sterke partij en we geloofden dat wij konden helpen. Belangrijk voor ons was dat Yarden zelfstandig financieel in herstel zou blijven. Met de hulp van DELA zou vervolgens zekerheid op lange termijn geboden kunnen worden voor alle circa 1,4 miljoen polissen van Yarden.”



Rechtmatigheid is onzeker



Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting voor een groep van circa 390.000 pakketpolissen. In de zomer van 2019 voerde Yarden een herstelactie door maar een kleine groep polishouders verzette zich daartegen. De rechter stelde hen voorlopig in het gelijk, in afwachting van een definitieve uitspraak. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij alle circa 1 miljoen leden van Yarden. Het kan nog jaren duren voordat de rechtmatigheid ervan juridisch is getoetst. DELA heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten.



Beste oplossing voor alle Yarden-polishouders



De toekomst voor Yarden-verzekerden zag er door de voorgenomen overname positiever uit. Er zou voorlopig niets veranderen: de polis zou gewoon doorlopen, en leden of hun nabestaanden konden blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. DELA zou de pakketpolishouders van Yarden ook tegemoet komen. Bij overlijden in de komende tien jaar zouden nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets hoeven na te betalen. Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen zou er bovendien veel meer ruimte ontstaan voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.



Doeve: “Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan. We zijn ervan overtuigd dat wat we met de overname voor ogen hadden, voor iedereen goed zou zijn geweest. Zowel voor de leden van DELA, verzekerden van Yarden, medewerkers en de hele samenleving. Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”



Over coöperatie DELA



Circa 170 vestigingen, 2.000 medewerkers, 44.500 uitvaarten per jaar en 4 miljoen verzekerden maken coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al meer dan 80 jaar met een begrafenis of crematie, repatriëring, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen, tegen een eerlijke prijs. Het is de ambitie van coöperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. DELA is een ‘Great Place to Work’, heeft het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van Greenleave. www.dela.nl.