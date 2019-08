Lidewijde Ongering opnieuw juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs

De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019 worden dit jaar door een deskundige jury onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering beoordeeld op hun vernieuwende, duurzame en baanbrekende karakter. Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, neemt voor het derde jaar op rij het voorzitterschap op zich.



De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water. Dit jaar komt daar een nieuwe categorie bij: Digitale transformatie.



Vakjury met waterprominenten



De vakjury die de innovaties beoordeelt bestaat verder uit Lotte de Bruijn (directeur van Nederland ICT), Merle de Kreuk (hoogleraar Waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Hendrik Postma (voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers), Roy Tummers (directeur Water VEMW), Lidwin van Velden (bestuursvoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank) en Henk Volberda (hoogleraar innovatie en ICT aan de Universiteit van Amsterdam).



Ongering: “Ik vind het een eer om juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs te zijn. Het is goed dat de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank prijzen uitreiken aan innovaties die helpen Nederland beter te beschermen tegen water en zorgen voor schoon en voldoende zoet water. En dat geldt ook voor de digitale transformatie in de watersector, een trend die dit jaar extra aandacht krijgt. Ik kijk dus uit naar alle inzendingen. Verder zullen we voor het eerst ook frisse en creatieve ideeën die nog niet rijp genoeg zijn voor de reguliere categorieën een podium bieden in de nieuwe ‘Dromenvanger’ categorie.”



Doe mee met de Waterinnovatieprijs!



De Unie van Waterschappen nodigt de waterschappen, bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overige overheden en particulieren uit om innovatieve waterprojecten in te zenden via waterinnovatieprijs.nl. Dit kan vanaf 2 september tot 7 oktober. Tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival op 12 december in Utrecht worden de prijswinnaars bekendgemaakt.