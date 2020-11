Last van stress? Ontspan in een jacuzzi

Veel mensen ervaren stress door sociale druk in hun privé omgeving of op het werk. Er bestaat vaak het gevoel dat we heel veel 'moeten' en ook is ons bestaan steeds jachtiger geworden. We willen veel meer bereiken in een korte tijd en daardoor verwachten we veel van onszelf en presteren we graag zo goed mogelijk. Bovendien kan ook het streven naar materialisme en perfectionisme behoorlijk wat stress opleveren. Ook onszelf vergelijken met anderen levert vaak stress op. Er zijn verschillende manieren om van je stress te verminderen; een wandeling door bos, een intense massage, een ontspannen avond op de bank maar ook door een bad van warm en bruisend water: de jacuzzi. De massagebaden of jacuzzi’s van Silverspas bieden deze ontspannende werking.



De nare gevolgen van stress



Een keer wat stress voor een belangrijke presentatie of wanneer je te laat bent voor een afspraak is vervelend, maar niet heel schadelijk voor je lichaam. Stress wordt pas echt een probleem als het van structurele aard is. Wanneer je lichaam continue in 'stressstand' staat, kun je uiteindelijk last krijgen van allerlei vervelende klachten. Denk aan: pijn aan de gewrichten, migraine, vermoeidheid, buikpijn of duizeligheid. Deze klachten leveren natuurlijk nog meer stress op, omdat het lastig is om goed te functioneren met deze lichamelijke ongemakken.



Ontstressen dankzij een jacuzzi



Er zijn allerlei manieren om met stress om te gaan. Als eerste is het belangrijk om na te gaan waardoor de stress ontstaat en of hier wat aan te doen is. Wie structureel veel stress op zijn of haar werk ervaart, kan misschien beter op zoek naar een minder stressvolle baan. Toch kun je een leven zonder stress niet helemaal voorkomen en daarom is het belangrijk om na stressvolle situaties je lichaam en geest weer de mogelijkheid te geven om te herstellen. Een jacuzzi is daarvoor ideaal. Het warme water in combinatie met de jets zorgen ervoor dat je je in een mum van tijd weer heerlijk ontspannen voelt. Je spieren komen door het warme water weer tot rust en je hebt ook mentaal weer de tijd om even tot jezelf te komen. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat een jacuzzi helend en ontspannend werkt.



Andere voordelen van een jacuzzi



Stress kun je het hele jaar door ervaren en daarom is het heel fijn dat je een jacuzzi ook het hele jaar door kunt gebruiken. Het maakt niet uit wat de buitentemperatuur is want het water wordt steeds op dezelfde temperatuur gehouden. Het warme water in combinatie met de koude lucht om je heen is een heerlijk gevoel dat ontspannend werkt. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat een aanzienlijk lagere buitentemperatuur dan het water in de jacuzzi het beste therapeutische effect heeft! Een ander voordeel is dat een jacuzzi maar weinig onderhoud nodig heeft, waardoor de kans erg klein is dat er door het onderhoud van de jacuzzi een nieuwe stressfactor ontstaat. Ook neemt een jacuzzi niet veel plaats in beslag, waardoor je niet per se een hele grote tuin hoeft te hebben. Vandaag de dag is de jacuzzi bovendien betaalbaarder dan ooit, waardoor het hebben van een jacuzzi niet alleen maar voor de rijkste mensen is weggelegd.