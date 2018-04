Amsterdam Metropolitan Area introduceert de eerste schoen van kauwgom

Een schoen waarvan de zool gemaakt is van kauwgom van de straten van Amsterdam



Amsterdam, 20 april 2018 – Amsterdam Metropolitan Area, introduceert ‘Gumshoes’, sneakers met zolen gemaakt van kauwgom van de straten van Amsterdam. Hiermee wil de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel van Amsterdam Metropolitan Area) een statement maken om mensen, naast het dragen van deze unieke schoen, bewust te maken van het probleem waar Amsterdam al jaren mee kampt. Jaarlijks eindigt namelijk zo’n 1.5 miljoen kilo kauwgom op straat.



Buiten het feit dat kauwgom op straat niet erg esthetisch is, ondervinden dieren er ook last van. Daarnaast duurt het wel 20-25 jaar voordat kauwgom volledig vergaan is. Het verwijderen kost gemeenten miljoenen euro’s. Om dit tij te keren werd gedacht in de mogelijkheden van kauwgom. Het blijkt erg geschikt materiaal te zijn om een nieuw soort rubber van te maken. Publicis One initieerde een samenwerking met gespecialiseerd bedrijf Gum-Tec® en het Amsterdamse merk Explicit Wear om een unieke sneaker te ontwikkelen die de kaart van Amsterdam op de zool heeft. In plaats van kauwgom kunnen Amsterdammers nu met hun voetafdruk een “mark” achterlaten. Op deze manier zijn de straten van Amsterdam schoner en worden mensen aan het denken gezet.



“Wij zetten ons iedere dag in om mensen een goede recreatie-, woon- en werkervaring te bieden in de hoofdstad van Nederland”, legt Mustafa Tanriverdi (Head of Marketing & Investments Amsterdam Metropolitan Area, Haarlemmermeer) uit. “Onze metropool heeft veel te bieden en daar kunnen we trots op zijn. Zeker als de straten schoon zijn. Kauwgom op de straten stoort veel mensen, maar toch wordt het nog veel op straat gegooid. Het is tijd om dat te doorbreken. Met deze campagne maken we mensen onderdeel van het probleem, of liever gezegd van de oplossing!”



“Het verrassingseffect van de Gumshoe is in deze campagne een belangrijke succesfactor”, vertelt Mischa Schreuder, creatief directeur bij Publicis One. “Amsterdam Metropolitan Area wil mensen enthousiasmeren voor het mooie dat de stad te bieden heeft. Extra regels en beperkingen opleggen om het kauwgomprobleem terug te dringen, zou haaks op onze missie staan. Het gaat tenslotte om de positieve beleving van de stad. Daarom verrassen en inspireren we Amsterdammers met de Gumshoe. Naast bewustwording ontstaat hierdoor sympathie en intrinsieke motivatie om het kauwgomprobleem op te lossen. Zo brengen we veel meer impact teweeg.”



Amsterdam als duurzame metropool



Gemeenteraadslid Marijn Bosman benadrukt: “Amsterdam is een stad om trots op te zijn. En een stad die we met elkaar graag netjes houden. De gemeente kan het niet alleen en daarom werken we samen met ondernemers en bewoners. We moeten creatieve initiatieven zoals deze om de stad schoon en leefbaar te houden omarmen. Want de uitdagingen van vervuiling zijn ook een motor van vernieuwing. Gumshoe is er daar een mooi voorbeeld van en maakt bewoners van Amsterdam op een creatieve manier bewust van het kauwgomprobleem in onze stad.”



Beschikbaarheid



De sneakers zijn eind juni als eerste te koop bij Hudson’s Bay Amsterdam en online op www.gumshoe.amsterdam.