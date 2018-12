Bevrijdingsmuseum Groesbeek toont bijzondere schenking aan publiek

Omvangrijke noodvoorraad voedsel uit WO2 voor 1 middag te zien



Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek ontving afgelopen maand een zeer bijzondere schenking: een noodvoorraad voedsel uit de Tweede Wereldoorlog, bestaande uit zeker honderd potten en blikken met levensmiddelen. Zo bevat de voorraad o.a. blikken met ingemaakte jam, boontjes en havermout. De bijzondere objecten kwamen tevoorschijn tijdens een verbouwing in een woning in Nijmegen. Het Bevrijdingsmuseum geeft bezoekers op zaterdag 15 december 2018 tussen 14.00-17.00 uur de gelegenheid om een groot deel van deze unieke voedselvoorraad van dichtbij te bewonderen.



Een vondst van deze omvang komt niet zo vaak voor. Het Bevrijdingsmuseum ontvangt vaker voedselproducten uit de Tweede Wereldoorlog, maar dat zijn meestal conserven afkomstig uit het militaire domein of eigen ingemaakt voedsel in bijvoorbeeld weckflessen.



Tegelijkertijd met de presentatie van de voedselvoorraad zal er in het Bevrijdingsmuseum tevens een voedselproeverij plaatsvinden: niet van het gevonden voedsel, maar van andere surrogaat- en vergelijkbare producten die op de Nederlandse menukaart stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder cichoreikoffie, stroopsoldaatjes, zoethout en bevrijdingsbrood. Op deze wijze hebben bezoekers toch de mogelijkheid om de smaak uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog te proeven. Medewerkers van het museum zullen ter plaatse aanwezig zijn om bezoekers van verdere uitleg te voorzien.



Op 15 december a.s. zullen de bijzondere voedselblikken tussen 14.00-17.00 uur in het museum te bezichtigen zijn. Tijdens deze middag gelden de reguliere entreetarieven, de Museumkaart is geldig.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 15 december 2018. Tijd: 14.00-17.00 uur.



Standaard entreetarieven Bevrijdingsmuseum. De Museumkaart is geldig.



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl; 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding