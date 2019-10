Op dag van de duurzaamheid: kick-off samenwerking OU en GaiaZOO

Op de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 10 oktober 2019, heeft de aftrap van de samenwerking tussen de Open Universiteit en GaiaZOO plaatsgevonden. Het eerste thema waarop wordt samengewerkt is de wereldwijde plasticvervuiling en de gevolgen hiervan voor mens en dier. Na een welkomstwoord door de directeur van GaiaZOO, Rob Huppertz, en de rector magnificus van de Open Universiteit, Theo Bastiaens, is groep 7 van basisschool St Ursula uitgevlogen om de nieuwe speurtocht over dit thema te doen.



Oplossingen plasticvervuiling



De Open Universiteit doet veel onderzoek naar plasticvervuiling en zoekt daarbij altijd naar oplossingen, in wereldwijde samenwerking met partijen zoals de Verenigde Naties maar ook regionaal, zoals in het Euregionale project 'Litter Free Rivers and Streams'. GaiaZOO komt op voor regionale bedreigde diersoorten en wil haar bezoekers laten zien wat je zelf kunt doen om plasticvervuiling waar dieren last van hebben, te beperken. Daarom hebben GaiaZOO en de Open Universiteit de handen ineen geslagen om de bewustwording te vergroten en oplossingen aan te dragen.



Speurtocht



Vlak voor de herfstvakantie heeft groep 7 van basisschool St. Ursula uit Kerkrade als eerste de leuke en leerzame speurtocht in GaiaZOO gedaan over de gevolgen van plasticvervuiling voor dieren, met tips om het gebruik van plastic te minderen. Want hoe kunnen zelfs dwergnijlpaarden in de oerwouden van Afrika last hebben van plastic? En waarom eten ooievaars elastieken? Naast de speurtocht zijn in drie kerngebieden van GaiaZOO (limburgHUIS, de horeca en de flamingo’s) ook door de Open Universiteit ontwikkelde, informatieve video’s over plasticvervuiling te zien.