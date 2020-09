Gratis online hulp bij Stoppen met roken tijdens Stoptober

Gezondeboel, aanbieder van innovatieve online interventies, biedt in het kader van Stoptober, deze maand gratis de online training: ‘Stoppen met roken’ aan voor iedereen die wil stoppen met roken.



Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat een kwart van de rokers meer is gaan roken tijdens de uitbraak van het coronavirus. Dat veel rokers meer zijn gaan roken is niet verrassend, aangezien de coronacrisis bij veel mensen voor stress zorgt. Wel is het een zorgelijke ontwikkeling, maar met de juiste ondersteuning bij stoppen met roken kan hier een halt tegen worden geroepen.



Met Stoptober in het vizier heeft Gezondeboel daarom een nieuwe online training ontwikkeld: 'Stoppen met roken'. De training is ontwikkeld door psychologen en experts uit het veld. Per 1 oktober kun je je een maand lang gratis aanmelden om de training te volgen. De training kan worden gevolgd door iedereen die ondersteuning zoekt bij stoppen met roken.



In de online training komen verschillende onderwerpen aan bod. De training start met een sessie over motivatie, waarbij vervolgens ook een doel en een stopplan opgesteld worden. Verder wordt er aandacht besteed aan wat een tabaksverslaving is, hoe deze ontstaat, wat de gevolgen zijn en welke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden tijdens het stoppen. Sessie drie richt zich op het stoppen. Deze sessie geeft inzicht in jouw rookgewoontes, risicosituaties en in helpende en niet-helpende gedachten. Er worden handvatten gegeven om met trek om te gaan en het belang van het zoeken van sociale steun wordt toegelicht. De vierde en laatste sessie gaat over volhouden. Hierin wordt een terugvalpreventieplan opgesteld en wordt aandacht besteed aan een gezonde leeftstijl en de doelen die eerder zijn gesteld.



Start hier de training: https://gezondeboel.nl/aanbod/online-trainingen/ze...