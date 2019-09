Alliander en Ørsted sluiten contract voor verduurzamen netverliezen

Alliander en energiebedrijf ørsted hebben een overeenkomst getekend waarmee de CO2 uitstoot van het netwerkbedrijf jaarlijks met circa 25 procent wordt verminderd. De overeenkomst gaat in 2021 in en heeft een looptijd van 15 jaar. Alliander koopt groencertificaten van het windmolenpark Borssele 1 + 2 van ørsted.



ørsted is marktleider op het gebied van windenergie op zee en hun doel is om een wereld te creëren die volledig op groene energie draait. Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. De jaarlijkse CO2-uitstoot van Alliander komt vooral door de zogenaamde netverliezen, die ontstaan bij het transport van energie. Op deze manier verbruikt Alliander jaarlijks 1500 gigawattuur aan elektrische energie. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 500.000 huishoudens. Vanuit maatschappelijk oogpunt kiest Alliander ervoor deze netverliezen te compenseren op een duurzame manier.



Dit compenseren gebeurt door de aankoop van zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvOs), het bewijs dat elektriciteit ergens op duurzame wijze is opgewekt. Alliander heeft ervoor gekozen dat deze duurzaam opgewekte elektriciteit afkomstig moet zijn van nieuw te bouwen Nederlandse windparken. Hiermee wil Alliander de energietransitie ondersteunen. De netbeheerder heeft nu met ørsted een contract getekend waarmee vanaf 2021 tussen de 23 tot 28 procent van de netverliezen wordt vergroend.



95 procent netverliezen op deze manier vergroend



Met het nieuwe contract met ørsted wordt in totaal straks ruim 95% van de netverliezen vergroend. Naast het vergroenen van dit netverlies neemt Alliander ook tal van andere maatregelen om eigen CO2-uitstoot te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van eigen energiezuinige locaties, verduurzaming van het wagenpark en inzetten op circulariteit.