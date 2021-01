Ruben de Vries door Google verkozen tot ‘knapste man van Rotterdam’ van 2021

Ook in 2021 is Ruben de Vries verkozen tot ‘knapste man van Rotterdam’. De door Google uitgereikte winnaar is onveranderd ten opzichte van 2020. De knapste man van Rotterdam 2021 is een 'contest' met humor, maar laat goed zien dat men er zelf voor kan zorgen dat Google de juiste websites laat zien op bepaalde zoektermen.



“De zoekmachine baseert zijn nummer 1 positie op meer dan 200 factoren en is dan ook geheel onafhankelijk van smaak.” Aldus een glimlachende Ruben de Vries.



Hoe wordt 'de knapste man van' uitgekozen?



In dit geval spelen zaken als een gebit, uitstraling en een goed kapsel geen enkele rol. Wel gaat het om de juiste ervaring van de Google-gebruiker. Door een webpagina te maken die perfect past bij een bepaalde zoekterm is het mogelijk om snel tot een goede positie in Google te komen. Als daar andere factoren in worden meegenomen, zoals website-snelheid, een mobielvriendelijke website, online autoriteit (waarde), etc. Dan kan het voorkomen dat men het beter doet dan de concurrenten en wordt men beloond met een nummer 1 positie.



Hierover meer op de website van de knapste man van Rotterdam.



Achtergrond Ruben de Vries



Ruben is online marketeer en “SEO-specialist” en eigenaar van twee online bedrijven (OnlineMarketing.nl en Maatwerk Online). SEO staat voor zoekmachine optimalisatie. Dit betekent simpelweg het optimaliseren van websites zodat ze hoog in de resultaten van Google terecht komen. Door dit te doen voor eigen websites en die van klanten zorgt hij ervoor dat websites iedere dag een goede stroom aan gratis website-bezoekers aantrekken. Dit om producten en diensten bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.



Het project ‘de knapste man van Rotterdam’ laat zien dat het mogelijk is om met een website van iemand die, vast en zeker niet het knapste is, toch een winnaar kan zijn. Dit geldt dus ook voor andere mensen en bedrijven, van freelancers, MKB-bedrijven tot multinationals. Zoek maar naar 'knapste man van Rotterdam' en je zal het zelf zien. Zowel bij de normale zoekresultaten als bij de afbeeldingen.