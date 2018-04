Suicide Or Survival, op 18 en 19 april in het Museon in Den Haag, is een tweedaagse congres over de ‘Staat van de Aarde’. Na een diagnose van de status quo wordt een prognose richting een effectieve therapie geformuleerd.



Deelname is gratis, maar donaties zijn welkom. Registreren kan via https://sos-symposium.org/register/



Zijn mensen begonnen met het graven van hun eigen graf? Ecosystemen, die noodzakelijk zijn voor het leven op aarde, worden vernield, ons klimaat is snel aan het veranderen en de aarde stuurt herhaaldelijk SOS-berichten in de vorm van temperatuurstijging, droogte, stijging van de zeespiegel, verlies van vruchtbaar land, vernietiging van flora en fauna, zowel op het land als in de zee.



Het wordt tijd voor een effectieve therapie voor de patiënt Aarde. Een aantal topwetenschappers geeft een analyse van de situatie op dit moment en een prognose voor de nabije toekomst, zodat de “artsen”, werkzaam in politiek, beleid, jurisdictie, onderwijs en bedrijfsleven etc. begeleiding krijgen bij hetgeen er moet gebeuren.



We hebben maar één aarde, dus wees er snel bij en schrijf je in!



Het congres is georganiseerd door IHE Delft, Institute for Environmental Security en IUCN National Committee of the Netherlands. De voertaal is Engels. Voor meer informatie: www.sos-symposium.org