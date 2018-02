Harrie Jekkers speelt nieuwe solo exclusief in Koninklijke Schouwburg

Jekkers na 23 jaar terug in het theater met nieuwe serie cabaretvoorstellingen



Harrie Jekkers staat vanaf september 2018 met een nieuwe cabaretvoorstelling exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar bezoekers uit het hele land op de zondagmiddag naar Den Haag trok. Jekkers start zijn serie zondagmiddagbespelingen op 30 september 2018. De voorstelling draagt de titel 'Achter de duinen'. Het is voor het eerst sinds 23 jaar dat de in Den Haag geboren en getogen cabaretier weer in een solo-cabaretvoorstelling te zien is.



De landelijke kaartverkoop voor 'Achter de duinen' start op woensdag 14 februari via www.hnt.nl



Jekkers: ‘’Toen ik het verzoek kreeg om Paul van Vliet op te volgen op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg, wist ik meteen dat ik het ging doen. Ik vond het een enorme eer om de Nestor van het Nederlands cabaret op te volgen en vooral om dat te doen in de schouwburg waar ik als kind vroeger voorbij fietste en aan mij vader vroeg: ‘Waarom is die schouwburg eigenlijk Koninklijk?’ ‘Omdat de Koningin daar altijd naar toneel gaat kijken’, zei hij, ‘dus dat is niks voor ons.’’’



Achter de duinen



In 'Achter de duinen' vertelt Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn Haagse moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees en die haar zoon de liefde bijbracht voor de iets meer verheven dingen van het leven. Maar de voorstelling zal niet blijven steken in nostalgie over de veilige vijftiger jaren toen vader nog zorgde voor brood op de plank dat door moeder werd besmeerd, belegd en in vier stukjes werd gesneden. Het Den Haag dat door de jaren veranderde komt ook ruim aan bod.



Cabaret



Jekkers is met Klein Orkest momenteel in de theaters te zien met de muziekvoorstelling 'Later is allang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug'. In het nieuwe programma 'Achter de duinen' treedt hij weer op als solocabaretier en begeleidt hij zichzelf op keyboard en gitaar. Hij vertelt zijn verhalen voor het eerst sinds lange tijd op de gebruikelijke Jekkers-manier met een lach, een traan en een korrel zout.



