Wessels Bouwgroep versterkt positie met overname Rosmalen Groep

Rosmalen Groep brengt expertise en netwerk op het gebied van vlakke daken. Het is een sterk merk en zal door toevoeging van de expertise van Wessels Bouwgroep op het gebied van hellende daken haar positie in de markt verder uitbouwen.

Rosmalen Groep is zeer actief binnen woningbouwcorporaties, zorginstellingen en het rijksvastgoedbedrijf. Deze klanten zullen nu nog beter en breder bediend worden door toevoeging van de kennis en kunde van Wessels Bouwgroep.

Installatiebedrijf Rosmalen B.V. voert een breed scala aan aanvullende werkzaamheden op het gebied van W-techniek, waaronder legionella preventie, riolering, sanitair en W-werkzaamheden

Wessels Bouwgroep uit Lichtenvoorde heeft op 15 oktober Rosmalen Groep uit Wijchen overgenomen. De overname past binnen Wessels Bouwgroep’s strategische doelstelling om haar positie als toonaangevende partner in de bouw verder te ontwikkelen.Wessels Bouwgroep is een specialistisch aannemersbedrijf dat zich vooral toelegt op het (af)bouwen van de buitenschil. Met kennis, organisatie en vakmanschap op het gebied van gevel- en daktechniek investeert zij in duurzame samenwerking met haar opdrachtgevers. Met de toevoeging van Rosmalen Groep vergroot Wessels Bouwgroep haar kennis op het gebied van aanleg en onderhoud van vlakke daken aanzienlijk.“Door deze overname zijn we nog meer in staat onze klanten te ondersteunen op het gebied van dakgerelateerde werkzaamheden en vraagstukken. Hiermee kunnen we onze positie als all-round partner voor alle werkzaamheden rondom de buitenschil verder versterken”, vertelt Erwin Wessels, algemeen directeur en mede-eigenaar van Wessels Bouwgroep.Rosmalen Groep is zeer complementair aan Wessels Bouwgroep:Rosmalen Groep zal als zelfstandig bedrijfsonderdeel voortbestaan binnen Wessels Bouwgroep. Waarbij, ondanks nauwe samenwerking met de onderdelen uit Wessels Bouwgroep, de zelfstandigheid en het ondernemerschap centraal blijft staan. Joost Rosmalen blijft aan in zijn rol als algemeen directeur van Rosmalen Groep en zal toetreden tot het management team van Wessels Bouwgroep. De structuur van Rosmalen Groep blijft ook onveranderd. Haar drie dochtermaatschappijen Fewiro B.V. uit Wijchen, Installatiebedrijf Rosmalen B.V. en Rosmalen Dakbedekkingen B.V. blijven in hun huidige vorm gehandhaafd. Tevens zal ze haar rol als lid en mede-aandeelhouder in de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) voortzetten.“Ik ben erg enthousiast over de kansen en mogelijkheden die deze overname biedt voor onze klanten en werknemers”, zegt Joost Rosmalen, algemeen directeur van de Rosmalen Groep. “De chemie met Wessels Bouwgroep en haar mensen is erg goed. Dit waren voor ons erg belangrijke overwegingen bij de keuze over waar we ons mooie familiebedrijf zouden onderbrengen.”Rosmalen Groep, actief sinds 1984, is een landelijk opererend dakbedekking-, installatie- en onderhoudsbedrijf. Met vestigingen in Wijchen en Dordrecht zit ze dicht op haar klanten in Midden- en Zuid-Nederland. Rosmalen Groep is voornamelijk actief in de non-profit sector, met klanten als het rijksvastgoedbedrijf, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Rosmalen is lid van de Nederlandse Dakdekkers Associatie en is mede-aandeelhouder in NDA B.V. en de inkoopcombinatie Coninko B.V.Wessels Bouwgroep uit Lichtenvoorde is in 1968 opgericht door de vader van de huidige algemeen directeur Erwin Wessels. Wessels Bouwgroep is uitgegroeid tot een toonaangevende partner in de bouw met als specialisatie alle werkzaamheden, technieken en expertise met betrekking tot de (af)bouw van de buitenschil. Wessels Bouwgroep bestaat uit drie elkaar ondersteunende en versterkende bedrijfsonderdelen.Aannemersbedrijf Wessels levert al 50 jaar totaaloplossingen voor het bouwen van de buitenschil in de woning- en utiliteitsbouw. Het bedrijf heeft als doel haar opdrachtgever te ontlasten op het gebied van bouw en logistiek, door het gehele proces op zich te nemen. Tot haar werkzaamheden behoort: metselwerk, steigerwerk, timmerwerk en montagewerk. Verder ondersteunt ze haar klanten op het gebied van BIM en project- en procesondersteunende werkzaamheden. Jarenlange co-makership relaties met haar opdrachtgevers zijn het resultaat van deze inspanningen.VM Geveltechniek is gespecialiseerd in het conceptmatig aanbieden van geventileerde geveloplossingen in hout en plaat. Als partner of co-maker ontlast ze haar opdrachtgevers op het gebied van engineering, tekenwerk tot materiaal- en gevelbewerking. Het bedrijf is in staat het gehele gevelbewerkingstraject in eigen beheer uit te voeren: advies, engineering, levering, logistiek, bewerking en montage. Met haar geavanceerde CNC-zaag en -freescentrum levert ze maatwerk en kan ze korte en betrouwbare levertijden garanderen.Renovatief is een joint-venture met de Takkenkamp Groep en levert pasklare oplossingen in de bestaande woningbouw op het gebied van gevel- en dakrenovatie aan aannemers, woningbouwcorporaties en VVEs.Michiel Segers van VWG Corporate Finance was de adviseur van Rosmalen tijdens dit proces. Joost Rosmalen: ‘VWG heeft veel aandacht besteed aan de verschillende belangen aan onze kant, de persoonlijke benadering en de hoge mate van vakmanschap gaven vertrouwen en hebben uiteindelijk tot dit mooie resultaat geleid.’Wessels Bouwgroep heeft zich laten ondersteunen door Translink Corporate Finance voor haar due diligence en door DHLS voor de begeleiding van alle juridische aspecten van de transactie.