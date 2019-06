Autoverkoop in mei stabiel, achterstand op 2018 nog steeds ruim 10%

Afgelopen maand zijn er in Nederland 36.830 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is vrijwel gelijk aan de verkoop in mei 2018 (36.710 registraties). Volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC bedraagt het totale aantal registraties in de eerste vijf maanden van dit jaar 185.023. En dat is een daling van 10,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



BOVAG en RAI Vereniging wijten deze daling, die fors hoger is dan in de rest van Europa, aan de onzekerheid in de markt, onder meer als gevolg van de invoering van de WLTP en de bijbehorende forse stijging van de BPM. BOVAG en RAI Vereniging hameren al langere tijd op spoedige aanpassing van de BPM-tabel, omdat de nieuwe emissietest WLTP ervoor zorgt dat er voor identieke auto’s nu fors meer aanschafbelasting moet worden afgedragen dan vóór 1 september 2018. Dat is in tegenspraak met de toezegging van de vorige staatssecretaris van Financiën Wiebes, die een ‘budgetneutrale’ invoering beloofde. BOVAG en RAI Vereniging willen dan ook zo spoedig mogelijk concrete actie van de huidige bewindsman Menno Snel, die echter besluiteloos lijkt.



De meest geregistreerde merken in mei 2019 waren:



-Volkswagen met 4.060 exemplaren en 11,0 procent marktaandeel



-Opel (3.131 / 8,5 procent)



-Peugeot (2.447 / 6,6 procent)



-Toyota (2.443 / 6,6 procent)



-KIA (2.370 / 6,4 procent)





De meest geregistreerde modellen in mei 2019 waren:



-Volkswagen Polo met 1.237 exemplaren en 3,4 procent marktaandeel



-Opel Karl (1.001 / 2,7 procent)



-KIA Niro (977 / 2,7 procent)



-Ford Focus (910 / 2,5 procent)



-KIA Picanto (843 / 2,3 procent)