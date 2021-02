‘Uber voor de advocatuur’ maakt rechtspraak weer betaalbaar

Rechtfabriek.nl laat rechtenstudenten ondernemers en consumenten helpen



ALMERE – Door het inzetten van rechtenstudenten en juridische procedures eenvoudiger digitaal op te starten wil Rechtfabriek.nl de rechtspraak in Nederland weer bereikbaar en betaalbaar maken. Net zoals Uber het vervoersmonopolie van de taxiwereld heeft doorbroken, willen de initiatiefnemers hiermee een alternatief bieden voor het dure businessmodel van de advocatuur.



Rechtfabriek.nl is opgezet door ondernemer Bas Hafkenscheid. Net als andere ondernemers en consumenten heeft hij ervaren dat het voeren van juridische procedures tegen klanten die niet betalen of bedrijven die wanprestaties leveren weinig zin heeft, omdat de voorschotten en kosten van een advocaat vaak hoger uitvallen dan het bedrag waar het om gaat. Bovendien duren procedures en rechtszaken lang, waardoor de kosten nog verder oplopen. Geschat wordt dat in Nederland jaarlijks rechtszaken voor een bedrag van 800 miljoen euro niet worden opgestart.



Daarom wil hij een alternatief model aanbieden voor rechtszaken tot 25.000 euro. Die kunnen ondernemers en consumenten zelf aanspannen via de kantonrechter, zodat ze niet verplicht zijn een dure advocaat in te huren. Door dat digitaal te doen via het platform kan al voor 250 euro een dagvaarding worden opgesteld. Wie juridische hulp nodig heeft bij opzetten van dagvaardingen of rechtszaken kan een beroep doen op rechtenstudenten. Rechtfabriek.nl werkt inmiddels met meer dan 25 rechtenstudenten van gerenommeerde universiteiten als de UvA, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht. Zij zitten in hun laatste bachelor-jaar of zijn met hun master bezig. Na een strenge selectie kunnen zij op die manier wat bijverdienen en doen ze werkervaring op. Hun werk wordt altijd gecontroleerd door een doorgewinterde advocaat. Als de zaak niet voor de kantonrechter uitgevochten kan worden, verwijst Rechtfabriek.nl door naar vaste advocaten die voor een vooraf afgesproken prijs werken.



,,Het huidige model van de advocatuur sluit totaal niet aan bij de kleine ondernemer of de gewone man. Wij geloven dat er ruimte is voor een aanvullend model waarmee mensen hun recht kunnen halen. Onze slogan daarbij is dat het we recht weer binnen handbereik brengen. Net zoals particulieren en bedrijven tegenwoordig veel zelf digitaal boekhouden, kun je zelf ook digitaal procederen bij de rechtbank, zo nodig met de hulp van rechtenstudenten”, zegt Hafkenscheid. ,,We snappen dat dit stevige concurrentie op gaat leveren voor de bestaande advocatuur. De Zuidas gaat pijn lijden.”



Rechtfabriek.nl biedt juridische ondersteuning aan bij zaken als arbeidsrechtelijke zaken, aankoop- of verkoopdisputen, betalingsachterstanden, onenigheid tussen aandeelhouders en bestuurders of verkeersovertredingen. Het platform is ingericht om op grote schaal zaken te voeren. Indien noodzakelijk kan het snel opschalen. ,,Zeker in coronatijd blijkt er meer behoefte te bestaan aan goedkopere juridische dienstverlening”, aldus Hafkenscheid.