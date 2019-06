B2MeServices lanceert eCommerce fulfillment platform

B2MeServices lanceert een nieuwe versie van haar eCommerce Fulfillment plaform waarin de administratieve verplichtingen geautomatiseerd worden. Classificatie van goederen middels machine learning technologie en -services waarin aangeleverde data gecleaned wordt, bieden enorme voordelen om te kunnen komen tot een correcte douaneaangifte. Medio 4e kwartaal zal het systeem naast de zogenaamde GPA-methode ook AGS ondersteunen.



In toenemende mate worden producten gekocht via online shops, vooral vanuit China en de Verenigde Staten. De producten worden vanuit de landen razendsnel getransporteerd naar landen in de EU. Dergelijk “cross-border” transport is onderhevig aan douanewetgeving waar administratieve verplichtingen aan verbonden zijn conform regelgeving.



Het nieuwe eCommerce Fulfillment Platform is gebaseerd op de voorgaande versie, LMP, welke dat is ontwikkelt mede dankzij ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Holland middels een samenwerkingsverband met XLInnovate uit Amsterdam. LMP heeft zich in productie bewezen en is het nieuwe platform in nauwe samenwerking met klanten gerealiseerd. Het systeem wordt aangeboden middels een private-cloudoplossing.



B2MeServices ontwikkelt software voor logistieke ondernemingen waarbij volume en diversiteit uitdagingen vormen, alsmede compliance. B2MeServices heeft een architectuur ontwikkelt waardoor nieuwe subsystemen eenvoudig kunnen samenwerken met bestaande functies. Daarmee biedt het platform groeiperspectief en schaalbaarheid.