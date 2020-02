GROENSPECIALIST BAKKER.COM SLUIT PARTNERSHIP MET DPD EN ZET IN OP DRASTISCHE VERKORTING VAN DE LEVERTIJDEN



Bakker.com speelt hiermee in op snelgroeiende online markt voor planten



Oirschot, 18 februari 2020 – Online groenspecialist Bakker.com sluit een strategisch partnership met pakketdienst DPD voor levering van planten, bloembollen, rozen, heggen, bomen en groen gerelateerde hardwaren aan consumenten. Dankzij dit partnership kan Bakker.com de levertijd drastisch verkorten. Hiermee versterkt Bakker.com uit Lisse zijn positie op de snelgroeiende online groenmarkt in Europa.



Nog niet zo lang geleden was het nauwelijks denkbaar: levende goederen als planten die online worden besteld en de volgende dag thuis worden bezorgd. De nog traditionele keten bestond uit een teeltbedrijf, een veiling, een exporteur of groothandel en een gespecialiseerde bloemen- en plantenzaak. Iedere speler had zijn eigen taak om een bos bloemen of plant bij de consument in de tuin of huiskamer te kunnen leveren.



Maar de consument zoekt meer variatie, concludeerde de Rabobank onlangs in een studie naar de Nederlandse sierteelt (zie bijlage). De bank spreekt van een ‘hybride consument’, die steeds vaker online koopt. Volgens de beschouwing van de bank is er een verschuiving gaande en wordt binnen 7 jaar 30 procent van de productgroep via e-commerce verkocht.



Hoge eisen aan alle partners



“In het afgelopen jaar hebben we onze werkprocessen weten te optimaliseren zodat we e-commerce klanten in heel Europa optimaal kunnen servicen”, zegt Erwin van Cooth, CEO van Bakker.com. “Om de kwaliteit van levend groen altijd te kunnen waarborgen is snelheid voor ons natuurlijk heel belangrijk. Daarvoor moet de hele keten optimaal presteren. Niet alleen in ons bedrijf, maar ook bij partners, van telers tot logistieke partijen. De uitdaging zit erin om elke order, hoe specifiek ook, in goede staat op het juiste moment te bezorgen.”



Het partnership met DPD is een grote stap in het optimaliseren van de keten. DPD rijdt dagelijks naar de belangrijkste Europese bestemmingen van Bakker.com: Nederland, België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië. Alle producten worden in Lisse verpakt, dagelijks door DPD opgehaald en zo snel mogelijk bij de consument afgeleverd. Van Cooth geeft aan dat nu next day delivery van deze productgroep binnen 700 kilometer van Oirschot mogelijk wordt. Naast snelheid worden ook de communicatie met de consument en de bezorgopties verbeterd. Met behulp van DPD’s service Predict kunnen consumenten kiezen waar en wanneer ze de bestelling bezorgd willen hebben en precies zien wanneer het pakket wordt bezorgd.



Eric Dietz, CEO bij DPD Nederland: “DPD is bijzonder blij met het nieuwe partnership met Bakker.com en de ontwikkeling van de groenproducten via het e-commerce kanaal. Dankzij deze samenwerking maakt DPD een volgende stap om Nederlandse e-commerce bedrijven in staat te stellen om Europese markten te veroveren en hierin een onderscheidend vermogen te realiseren. Dit doen we uiteraard met onze leveringen, maar ook een heel belangrijk onderdeel is onze service Predict, waarbij bedrijven de communicatie naar de eindklanten optimaliseren.”



Grootste online aanbieder planten in Europa



Bakker.com is de grootste online aanbieder van kamer-, tuinplanten en groen gerelateerde hardwaren van Europa. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren met succes de stap van postorderbedrijf naar e-commerce aanbieder gemaakt. Volgens een voorzichtige inschatting van de Rabobank bedraagt het aandeel online verkopen van groenproducten in 2027 30 procent van het totaal.



Over Bakker.com



Bij Bakker.com doen we de hele dag niets anders dan ons afvragen hoe we het groene leven in huis, tuin, terras of op het balkon leuker, gemakkelijker en mooier kunnen maken. Met advies, met producten en door het aanbieden van oplossingen voor mensen die houden van groen. We zijn er namelijk van overtuigd dat bloemen, planten ons weer dichter brengt tot de natuur, zowel voor binnen als buiten. Het creëert een happy feeling waarbij comfort van groot belang is. Je hoeft namelijk niet (meer) helemaal naar het tuincentrum en in de rij te staan voor de kassa. Groen, alles rondom groen (van grasmaaiers tot potgrond) en advies en inspiratie hierin vind je op Bakker.com. Door het ruime assortiment kun je jouw omgeving groen(er) maken en bestel je het eenvoudig online. Wij zorgen ervoor dat het thuis wordt bezorgd, zonder dat de achterbak van de auto vol zit met bladeren, takjes en zand. En dat in combinatie met een snelle levering! Direct van de kweker, voor een eerlijke prijs. www.bakker.com



Over DPDgroup



DPDgroup is de grootste internationale pakketbezorger in Europa over de weg. DPDgroup combineert innovatieve technologie met lokale kennis tot een flexibele en gebruikersvriendelijke service voor zowel verzenders als shoppers. Met haar toonaangevende Predict-service zet DPDgroup een nieuwe norm voor gebruiksgemak door klanten nauw bij de bezorging van hun pakket te betrekken.



Met meer dan 68.000 bezorgexperts en een netwerk van meer dan 32.000 lokale Pickup-punten bezorgt DPDgroup elke dag 5,2 miljoen pakketten in 230 landen via haar merken DPD, Chronopost, SEUR en BRT. DPDgroup is de pakketbezorger van GeoPost, die in 2017 een omzet van € 6,8 miljard noteerde. GeoPost is onderdeel van Le Groupe La Poste.