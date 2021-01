KBO-PCOB: Als avondklok komt, houdt rekening met mantelzorgers

Mocht er een avondklok komen, houdt dan rekening met de mantelzorgers die buiten werktijden senioren ondersteunen en verzorgen. Seniorenorganisatie KBO-PCOB doet deze oproep aan het demissionaire kabinet in aanloop naar de persconferentie die demissionair premier Rutte aanstaande woensdag geeft.



Zeer waarschijnlijk worden dan de plannen gepresenteerd voor een avondklok, tussen acht uur ’s avonds en vier uur ’s nachts. Alleen met een werkgeversverklaring zou je in de avondklokuren op straat mogen zijn, maar zoiets bestaat niet voor mantelzorgers. Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Mantelzorger ben je altijd! Dus als er een avondklok komt, laat die dan op zijn minst vanaf negen uur ‘s avonds ingaan. Vaak is dat het laatste contactmoment voor de nacht, die al zo eenzaam kan zijn. Bovendien, mantelzorg geven betekent meestal extra druk. Veel mensen doen dit na hun werk en een latere avondklok geeft hen net iets meer flexibiliteit om de juiste mantelzorg te verlenen en geeft ademruimte om nog op tijd thuis te komen.”



Ook is het belangrijk om te blijven omzien naar elkaar, zeker nu het contact nog minder dreigt te worden. Sturkenboom: “Ik blijf het zeggen: Stuur dat kaartje, doe dat belletje, laat weten dat je aan degene denkt die het in deze tijd hard kan gebruiken.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.