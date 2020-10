Van doolhof naar Binnenhof: Achterhoekse horeca-ondernemer houdt ‘Horeca in beweging’

Stil zitten is geen optie. Als je in beweging komt, gebeurt er altijd iets! Ondanks de lockdown is horeca-ondernemer Bert van Zijtveld uit Ruurlo positief gestemd. Maandag vertrekt hij voor een tiendaagse ontdekkingstocht met de titel ‘Horeca in beweging, van doolhof tot Binnenhof’. Doel van de voetreis van 200 kilometer is om de horeca te laden met positieve energie.



Het startpunt is het doolhof in Ruurlo, grenzend aan De Heikamp, de horeca-onderneming van Van Zijtveld. “Het doolhof is symbolisch voor de rugzak met vragen waarmee ik aan mijn tocht begin. Elke dag loop ik ’s ochtends en ’s middags een etappe van tien kilometer. Onderweg wandelen specialisten en deskundigen mee, die hun expertise en ervaring delen. Aan de hand van deze gesprekken wil ik onderzoeken hoe de toekomst van de horeca er uitziet en daarmee collega-ondernemers inspireren”, aldus de horeca-ondernemer, die voor zijn tocht vele kopstukken zoals Jonnie Boer van de Librije en ‘smaakprofessor’ Peter Klosse op zijn lijst heeft staan



De finish van de tocht van Van Zijtveld ligt op woensdag 28 oktober op het Binnenhof in Den Haag. “Hier wordt het beleid gemaakt. Je kunt zeggen dat de toekomst hier wordt bepaald. De inspiratie en antwoorden die ik onderweg hoop te vinden, deel ik aan het eind van mijn reis met premier Mark Rutte en minister De Jonge. Of dat invloed heeft, ik weet het niet. Voor mij is dit de manier om op een positieve wijze mijn steentje bij te dragen.”



Bij het bekend maken van zijn plannen kreeg Van Zijtveld onmiddellijk veel bijval van vrienden, familie en ook van veel collega’s uit de horeca, die hem aanmoedigen en steunen in dit avontuur. De reis van doolhof tot Binnenhof met alle ontmoetingen is te volgen via de Facebook-pagina Horeca in Beweging. Via het mailadres horecainbeweging@gmail.com kan ook worden gereageerd. Uiteraard worden de belevenissen ook gedeeld via Instagram en Twitter.