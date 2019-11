Zeven jaar durende herontwikkeling oudste stukje Eindhoven voltooid

DOMUSDELA: Het leven vieren in het hart van Eindhoven



De herontwikkeling van De Paterskerk, het voormalige Augustinianum en de Studentenkapel in het hart van Eindhoven is afgerond. Maar liefst zeven jaar kostte het om dit oudste stukje Eindhoven weer voor iedereen toegankelijk te maken. Met het aanlichten De Paterskerk is DOMUSDELA in gebruik genomen.



Samenwerking



DOMUSDELA staat voor ‘huis door DELA’. Het is een verwijzing naar eigenaar coöperatie DELA, die het klooster Mariënhage met alle bijbehorende gebouwen eind 2017 overnam van de Orde van de Augustijnen. Samen met de paters, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant wist de in Eindhoven gevestigde uitvaartverzekeraar en -verzorger de herontwikkeling te realiseren. Het klooster zelf valt buiten deze fase van de herontwikkeling en zal in een later stadium aan de beurt komen.



DOMUSDELA bestaat uit verschillende onderdelen. Via De Knoop, een nieuwe hoofdentree aan de Kanaalstraat kan de bezoeker naar de ceremoniehuizen De Kapel en De Paterskerk, Brasserie Rita, Boutique Hotel Mariënhage, de vergaderzalen, het binnenplein en de tuinen die allemaal deel uitmaken van het geheel. Samen vormen zij DOMUSDELA dat wordt gerund door DELA, LBG Hotels, Hutten en het Muziekgebouw Eindhoven.



Het verhaal gaat door



DOMUSDELA bouwt verder op voor Eindhoven belangrijk historisch cultureel erfgoed. Erfgoed dat in verval was geraakt, dat een sombere uitstraling had gekregen. Hoewel het hier het oudste stukje van de stad betreft, was het nauwelijks bekend bij het grote publiek. De laatste 125 jaar woonde en werkte de Orde der Augustijnen er. Gedwongen door hoge leeftijd en afnemende krachten gingen zij op zoek naar een nieuw onderkomen. De paters zijn blij dat met deze nieuwe bestemming het verleden niet wordt afgesloten, maar op een nieuwe, andere manier doorgaat. De Augustijnen vinden een plek van bezinning en ontmoeting, een belangrijke aanvulling voor Eindhoven. “Hoe boeiend die technologische ontwikkeling ook is, het is maar een deel van de hele mens”, zo stelt pater Louis Mulder die vanaf de start nadrukkelijk betrokken was bij de herontwikkeling. “We hebben als mens ook behoefte om af en toe afstand te kunnen nemen. Tot rust te komen en na te denken over waarom we hier op deze wereld zijn.”



Verbondenheid



De paters blijven voor altijd verbonden met DOMUSDELA. Zo is er jaarlijks op 13 november, de geboortedag van Augustinus, een Augustijnendag. Op die dag vieren wij wat de Augustijnen voor Eindhoven hebben betekend en staat de verbondenheid tussen mensen centraal. Iedereen is welkom. De paters blijven ook op een andere manier voor altijd in DOMUSDELA aanwezig. Op het kerkhof op de binnenplaats liggen inmiddels zo’n 170 Augustijnen begraven. De 21 overgebleven Augustijnen worden daar te zijner tijd ook begraven. DELA zal voor de graven zorgen. Louis Mulder: “Het geeft een goed gevoel dat wij dus nog een tijdje – onder de grond – aanwezig mogen blijven. Het is een voorrecht dat we op die unieke plek hebben mogen werken en leven en uiteindelijk te mogen rusten.”



Het leven vieren



Met zijn diverse onderdelen, gaat DOMUSDELA bruisen en mensen inspireren tot betekenisvolle ontmoetingen. Het is een plek waar intens verdriet een plaats krijgt naast grote blijdschap. De kerk als instituut en kerkelijke genootschappen hebben aan maatschappelijke zeggingskracht verloren, maar de behoefte aan ceremonies om stil te staan bij belangrijke momenten en de zoektocht naar betekenis, is daarmee niet afgenomen. Die zoeken naar nieuwe wegen en uitingsvormen. Voor DELA horen daar ook de uitvaartceremonies bij. Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA: “Het verlies van een dierbare grijpt direct in op het dagelijkse leven. Deze ceremonies behoren niet in de schaduw aan de rand van de samenleving plaats te vinden, maar midden in de samenleving. Onze dienstverlening behoort gezien te worden, net als alle andere ceremonies horen uitvaarten bij het leven.” Naast rouwen kan er getrouwd worden in De Kapel en De Paterskerk maar ook andere belangrijke momenten uit het leven kunnen daar worden gevierd. Ook zullen er lezingen en concerten worden gegeven.