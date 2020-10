'Overbieden op een woning is nog steeds de status quo'

Dit is een expertquote van Frank Verwoerd van Colliers International, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: DNB: woningmarkt blijft voorlopig oververhit | ANP



Het blijft voor woningzoekenden erg moeilijk om aan een nieuw huis te komen. Dat blijkt duidelijk uit het aandeel overbiedingen. In het derde kwartaal is de helft van de verkochte woningen boven de vraagprijs weggegaan. In het eerste kwartaal, dus vóór de coronacrisis, ging het nog om vier op de tien woningen. De gekte op de woningmarkt lijkt op dit moment alleen maar toe te nemen. Dat heeft alles te maken met het grote woningtekort en de stabiel lage hypotheekrente.



Frank Verwoerd is woningmarktexpert bij vastgoedadviseur Colliers International.