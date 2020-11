Dr. Brigitte Slot nieuwe algemeen directeur Ecorys Nederland

Ecorys heeft dr. Brigitte Slot benoemd tot algemeen directeur van Ecorys Nederland. Zij volgt per 1 december 2020 Marien van Riessen op, die na ruim vier jaar de leiding over het Rotterdamse onderzoeks- en adviesbureau overdraagt.



Met Brigitte Slot krijgt Ecorys geen onbekende aan het roer. Slot werkt al sinds 2011 bij Ecorys, de laatste jaren als sectorleider van de sector Security and Justice. In die functie leidt zij het team dat zich bezighoudt met beleidsonderzoek voor de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op het gebied van onder meer corruptie, witwassen, georganiseerde criminaliteit, migratie en crisismanagement. Slot heeft een achtergrond in economie, zij promoveerde aan de TU Delft. Eerder werkte zij onder meer voor het ministerie van Financiën en Robeco.



Brigitte Slot kiest met volle overtuiging voor de functie van algemeen directeur: "Ecorys werkt al ruim 90 jaar aan de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het een eer om in mijn nieuwe rol onze positie nog verder te verstevigen en onze bijdrage aan actuele vraagstukken verder te vergroten." Daarnaast blijft zij in het onderzoeksveld van Ecorys actief.



Manon Janssen, CEO van Ecorys: "Wij zijn er trots op dat wij een interne kandidaat met kennis, ervaring en bevlogenheid kunnen benoemen. Brigitte heeft met haar persoonlijkheid en economische carrière de juiste eigenschappen om de rol van algemeen directeur te vervullen. Zij kent zowel ons bedrijf als de markten die we bedienen door en door. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat Brigitte Ecorys Nederland zal leiden naar een nieuwe fase van verdere groei."