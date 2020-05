Wanderlust? Thuis op reis met de Volkswagen Bulli koelkast

Parkeer je avontuurlijke lifestyle niet, haal hem gewoon in huis



De Volkswagen Bulli werd het icoon van de sixties dat een nieuw tijdperk vertegenwoordigde; een tijd waarin grenzeloze vrijheid en samen de wereld ontdekken gevierd werd. Ruim een halve eeuw later is de ‘hippiebus’ terug van weggeweest; om roadtrips mee te maken, als coole camper of als festival foodtruck. Goed nieuws, ETNA lanceert de legendarische Volkswagen Bulli als koelkast in de Benelux. Zo kun je iedere dag van het gevoel van vrijheid en blijheid genieten, want ook thuis kun je de mooiste avonturen beleven. Peace man!



De speciale editie zal het hart van vele fans sneller doen kloppen. De ronde vormen, chromen details en het sprekende logo zijn in nauwe samenwerking met Volkswagen ontworpen. De duurzame ETNA koelkast staat voor avontuur en reizen maar ook voor thuiskomen en bewust genieten. De babyblauw met roomwit gekleurde koeler heeft energielabel A+++ en heeft naast een ruim koelgedeelte (229l) een handig vriesvak (25l).



De ETNA Volkswagen Bulli (RTB154BLA) heeft een verkoopprijs van € 1.299,-



Wist je dit?



1. Zonder de Nederlandse zakenman en autocoureur Ben Pon was de Volkswagen Bulli er niet geweest. Tijdens een bezoek aan de VW-fabriek in Duitsland kwam hij op het idee om een Kever in busvorm te maken. Hij maakte zelfs de eerste schetsen voor de iconische autobus. De rest is historie.



2. Het was niet tot het bekende Woodstock Festival in 1969 dat de Volkswagen Bulli een symbool werd van de hippiegeneratie. Mensen uit het hele land kwamen per auto naar het terrein en hadden niet veel geld voor moderne, Amerikaanse auto’s. Het degelijke en betaalbare VW busje bleek letterlijk en figuurlijk ‘the way to go’.



3. We zien de Volkswagen T1 in veel vrolijke kleuren voorbij komen maar oorspronkelijk leverde de fabriek de bus alleen in het blauw. Wilde je een andere kleur, dan moest je dit bij de lokale Volkswagen dealer laten doen.



Kijk voor meer informatie op www.etna.nl/bulli.