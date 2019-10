Cordaid start hulpactie voor ontheemden Noord-Syrië

Bijna 200.000 inwoners van Noord-Syrië zijn op de gevlucht geslagen na een inval van het Turkse leger vorige week. Daarmee heeft de al 8 jaar durende oorlog in Syrië een nieuw dieptepunt bereikt. Cordaid gaat de getroffen bevolking helpen met voedsel, water, dekens en gezondheidszorg.



Samen met Syrische partnerorganisaties heeft Cordaid een noodplan gemaakt om de hulp zo snel mogelijk te leveren aan vluchtelingen en ontheemden die dat het hardst nodig hebben. In de Turks-Syrische grensregio wonen zo'n 3 miljoen mensen, waarvan nu bijna de helft een of andere vorm van hulp nodig heeft.



Onveilig en onvoorspelbaar



"De onveiligheid en de onvoorspelbaarheid van de situatie maken het extreem moeilijk om de juiste cijfers te krijgen, de noden in kaart te brengen en hulp te bieden", zegt Margriet Verhoeven, noodhulpcoördinator bij Cordaid. "Sommige lokale organisaties moesten zelfs stoppen met hulp verlenen omdat de situatie te gevaarlijk werd."



De problemen van deze nieuwe groep vluchtelingen en ontheemden komen bovenop de al bestaande behoeften van miljoenen Syriërs, geeft Verhoeven aan: "We waren al bezig met het op touw zetten van hulp om mensen voor te bereiden op de aanstaande winter. Maar deze nieuwe crisis kunnen we niet negeren. We moeten handelen."



Voor ontheemde gezinnen die hun huizen en bezittingen achter hebben moeten laten, zal de winter een grote uitdaging vormen. "Voedsel, water en kleding behoren daarom tot de meest dringende behoeften die we moeten aanpakken", zegt Verhoeven.



Wat gaat Cordaid doen voor de ontheemden in Noord-Syrië?



Cordaid zal de komende periode gaan zorgen voor veilig drinkwater, voedselpakketten, hygiënische voorzieningen, kleding en dekens. Ook voor Syriërs die de grens zijn overgestoken naar de Koerdische regio van Irak, zullen de medewerkers van Cordaid klaarstaan. Daar zal vooral gezondheidszorg worden verleend aan de meest urgente gevallen.



De gevolgen van dit nieuwe conflict in het door oorlog zwaar gehavende Syrië zullen nog lang voelbaar zijn in de levens van alle mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Voor nu is het van levensbelang dat zij kunnen rekenen op de belangrijkste behoeften om op een menswaardige manier deze crisisperiode door te komen.