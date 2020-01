Vertaalplatform Fairlingo introduceert post-editing vertaaldienst

Gebruik van geavanceerde vertaaltechnologie maakt professioneel vertalen sneller en goedkoper



Online vertaalplatform Fairlingo, ontwikkeld door moederbedrijf Vertaalbureau Perfect, heeft een nieuwe vertaaldienst aan zijn portfolio toegevoegd: post-editing vertalen. Dankzij de combinatie van geavanceerde vertaaltechnologie en de controle door een ‘native speaker’ kunnen teksten sneller en goedkoper op professionele wijze worden vertaald.



Vertalen zonder vertaler

Met post-editing kunnen algemene en licht specialistische teksten in zeer korte tijd worden vertaald. Een vertaalmachine neemt hierbij het meeste werk voor haar rekening. Na de geautomatiseerde vertaling hoeft de tekst alleen nog gecontroleerd te worden door een ‘native speaker’, ofwel iemand die de betreffende taal op moedertaalniveau beheerst. Deze zogenoemde ‘revisor’ zorgt voor de benodigde menselijke interpretatie van de tekst en verbetert de vertaling waar nodig. De combinatie van moderne vertaaltechnologie en ervaren native speakers waarborgt een hoge consistentie en kwaliteit.



Geavanceerde technologieën

De post-editing vertalingen worden uitgevoerd door geavanceerde vertaalmachines, zoals DeepL en IBM Watson. Deze technologieën maken gebruik van machine learning om natuurlijke taal steeds beter te begrijpen en de kwaliteit van de vertalingen continu te optimaliseren. Doordat Fairlingo gebruikmaakt van meerdere vertaalmachines ondersteunt hun post-editing dienst een grote hoeveelheid taalcombinaties.



Kortere levertijd en lagere kosten

Bij het traditionele vertaalproces neemt het vertalen zelf de meeste tijd beslag. Nadat de vertaler klaar is controleert en verbetert de revisor de tekst relatief snel. Bij post-editing vertalingen werkt dit andersom. De vertaling wordt vrijwel direct door de vertaalmachine uitgevoerd. Omdat deze echter niet over de benodigde menselijke nuance en subtiliteit beschikt, wordt de tekst uitgebreid gecontroleerd door een native speaker. Hoewel de revisie van een post-editing vertaling langer duurt, is de totale levertijd 40% korter en zijn de kosten per woord aanzienlijk lager: € 0,04 per woord.



Bedrijven en particulieren kunnen vanaf nu 24/7 zelf via Fairlingo een post-edit vertaling starten.



Over Fairlingo

Fairlingo is het enige ISO gecertificeerde vertaalplatform ter wereld voor organisaties en particulieren, ontwikkeld door Vertaalbureau Perfect. Door taalbarrières weg te nemen wil Fairlingo mensen verbinden en globalisering positief laten bijdragen.



Met een netwerk van meer dan 29.000 aangesloten vertalers biedt het online platform uitstekende vertalingen voor een scherpe en heldere prijs. Een vertaling kan simpel en snel online worden gestart en gevolgd. Hiermee maakt Fairlingo vertalen simpel en transparant.