Zakelijk autodelen groeit in rap tempo

In de verschuiving van bezit naar gebruik past ook het autodelen. Volgens een door Crow-KPVV gehouden onderzoek reden er in het voorjaar van 2017 ruim 30.000 deelauto’s rond in Nederland, een groei van 23% ten opzichte van 2016. Ruim 80% is hiervan afkomstig van een peer to peer platform waarbij je auto’s van particulieren kunt huren. Na een aarzelende start ziet leasemaatschappij Alphabet eveneens een forse toename in het zakelijk autodelen. Dit als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt en de hiermee gepaard gaande toenemende vraag naar flexibele mobiliteitsoplossingen voor kortere periode.



Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag heeft Alphabet haar autodeelconcept AlphaCity onlangs volledig vernieuwd. Werkte het platform voorheen alleen met BMW en MINI, nu is het voor meerdere automerken beschikbaar. Bovendien kunnen zowel elektrische personenauto’s, als bedrijfswagens in deze op maat gesneden oplossing worden geïntegreerd.



De uitbreiding en verbetering van AlphaCity is een logische volgende stap voor Alphabet in wagenparkbeheer, dat producten en oplossingen biedt die tegemoetkomen aan de zakelijke mobiliteitsbehoeften. "We zien de Nederlandse behoefte van autodelen in een rap tempo groeien, niet alleen privé maar ook ik het zakelijke segment. AlphaCity past naadloos in ons totaalaanbod waarmee wij mobiliteitsoplossingen bieden van 1 uur tot 5 jaar en met onze laatste ontwikkelingen kunnen we nog beter op deze behoefte inspelen.”, aldus Ivo Lissone, Director sales & Marketing van Alphabet Nederland.



Leider in zakelijk autodelen



Sinds de start in 2011 is AlphaCity uitgegroeid tot een platform met 21.000 actieve gebruikers in acht Europese landen. Alphabet, marktleider op het gebied van autodelen, biedt haar klanten ondersteuning bij het gehele implementatieproces, zodat de overgang soepel verloopt. Door de volledig geautomatiseerde mobiliteitsoplossing zijn aanzienlijk minder administratieve inspanningen nodig, waardoor wagenparkbeheerders tijd en kosten besparen terwijl medewerkers mobiel blijven. Kortom, de nieuwe functies zorgen ervoor dat AlphaCity kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Op deze wijze ontstaat de perfecte zakelijke mobiliteitsoplossing.