Tweede BuyBay-outlet Bazaar in Beverwijk super succes

Onlangs opende BuyBay haar tweede outlet op de Bazaar in Beverwijk. Het Amsterdamse bedrijf verkoopt er tegen een verlaagde prijs retourproducten van A-merken. En met succes; in het eerste weekend gingen er ruim 5.000 producten over de toonbank. Directeur Thijs Bosgoed: ”De eerste outlet liep heel goed. Daarom hebben wij onze retailtak vergroot met een extra outlet en het aannemen van ervaren retail manager Paul van de Nes. We hebben nu in totaal ruim 2.500m² winkeloppervlakte”.



“Ieder product krijgt een individuele behandeling”



De 50.000 tot 100.000 producten die BuyBay maandelijks inneemt, upgrade en helpt door te verkopen komen van bedrijven als Bol.com, Blokker en Wehkamp. Bosgoed: “Klanten sturen de retourproducten naar ons magazijn. We kijken of het product compleet is, of er beschadigingen zijn en testen de functionaliteit”. Het grootste deel van de producten wordt online doorverkocht. Bosgoed: “Door de outlet hebben we een goed werkende oplossing voor de moeilijkste categorie gevonden: items in het lagere prijssegment”.



Succesvolle samenwerking op een groeiende markt



BuyBay brengt online gekochte producten naar de fysieke markt. En dat werkt. Ook voor de Bazaar. George Zapantoulis, CEO van de Bazaar: “De A-merken die BuyBay aanbiedt zijn een hele mooie uitbreiding op ons assortiment. Goede producten voor een lage prijs; daar houden mensen van. De Bazaar wordt door de komst van de outlet nog beter bezocht. Ja, mensen staan letterlijk in de rij; iedereen wil zien welke koopjes er te halen zijn!”.



“Dit is pas het begin”



De groei van BuyBay in Nederland en Europa en nu dus ook op de Bazaar in Beverwijk, bewijzen dat verantwoord retouren een succes is. Bosgoed: “We hebben inmiddels miljoenen producten gerecycled. Door ons succes blijft dat aantal groeien. We werken hard aan de ultieme duurzame oplossing voor zowel fabrikanten, e-tailers, consumenten en last but not least: de wereld”.