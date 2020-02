Evenement: She’s got the power

In aanloop naar Internationale Vrouwendag organiseren Hivos en Humanity House een inspirerend event over globale solidariteit rondom vrouwenemancipatie: She’s got the power.



Donderdag 5 maart 2020



19:30 tot 21:30 uur



Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag



Tijdens She’s got the power gaan we in gesprek over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dat doen we in verschillende vormen; met krachtige persoonlijke verhalen, muziek en dialoog.



Bijzondere gasten



Sprekers zijn onder andere Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) en Gina Lafour van Stem op een Vrouw. Verder hebben we twee bijzondere vrouwen te gast. Sikhulukile Moyo uit Zimbabwe en Laury Haytayan uit Libanon. Gesteund door Hivos hebben zij een leiderschapspositie verworven binnen een door mannen gedomineerde samenleving.



Sikhulukile Moyo is raadslid in Bulawayo, de tweede stad van Zimbabwe. Ze is een rolmodel voor jongeren en vrouwen en zet zich in om jongeren van de straat en drugs af te houden en helpt hen om politiek actief te worden. Laury Haytayan zet zich binnen het door mannen gedomineerde politieke systeem van Libanon in om meer vrouwen actief te krijgen in de politiek.



Tenslotte treedt MS.ABA, ook wel bekend als Augustina Austin, op. Zij is een singer-songwriter met Ghanese roots. Augustina brengt een nieuw geluid genaamd: AfroSoul.