Vijftien nieuwe dinosaurussen bestormen Jaarbeurs

De kerstvakantie markeert een spannende periode in de Jaarbeurs. Daar draait tot en met zondag drie januari ‘World of Dinos’, de grootste reizende dino expo van Europa. De tentoonstelling wordt speciaal voor de kerstvakantie uitgebreid met vijftien nieuwe, levensgrote beesten uit lang vervlogen tijden. Ze worden dinsdag 15 december naar Utrecht gebracht. Onder meer een immense T-Rex, Amargasaurus en Brachiosaurus bestormen de Jaarbeurs. ,,Ze worden met vijf speciale transporten maar de Jaarbeurs gereden. Gespecialiseerde technici plaatsen de modellen in decors”, zegt woordvoerder Mike Leegwater. ,,De hele vakantie kan het publiek de imposante beesten bekijken. World of Dinos bestaat nu uit ruim honderd dino’s en dat is wereldwijd uniek.”



World of Dinos is sinds de zomervakantie in Utrecht te zien en wordt nu voor de tweede keer verlengd. De educatieve tentoonstelling is volledig veilig en ingericht volgens alle geldende eisen van het RIVM en de overheid. ,,De expo leent zich bij uitstek voor gezinnen met kinderen”, zegt Leegwater. In de aanloop naar de vakantie wordt de expo flink uitgebreid. ,,We investeren in vijftien nieuwe modellen. Daarmee wordt de beleving voor bezoekers nog intenser.” De vraag naar kaarten voor dit Utrechtse ‘Jurassic Park’ is immens groot. ,,Dinosaurussen spreken tot de verbeelding. De expo combineert educatie met plezier en is bovendien volledig Corona proof.” Bezoekersstromen worden streng gereguleerd. ,,Tickets worden aangeboden via tijdsloten. We kunnen daardoor exact monitoren hoeveel mensen op welk moment aanwezig zijn en creëren de voorwaarden voor een veilig en onbezorgd dagje uit.” Voor de crew van World of Dinos is de komst van nieuwe modellen een forse uitdaging. ,,In korte tijd moet alles worden getransporteerd en geïnstalleerd in de Jaarbeurs. Daar ligt een strakke planning aan ten grondslag. Maar we zorgen dat alles op tijd klaar is voor de kerstvakantie.”



Succes



Het succes van World of Dinos heeft alle verwachtingen overtroffen. ,,De expo is nu voor de tweede keer verlengd in de Jaarbeurs. Voor de kerstvakantie raden we mensen aan om op tijd tickets te bestellen.” De beschikbaarheid van kaarten is beperkt als gevolg van de Corona regels. ,,We adviseren daarom om nu al toegangsbewijzen te reserveren voor de gewenste datum en tijd. Dat voorkomt teleurstellingen.” World of Dinos is meer dan alleen een verzameling van meer dan honderd dino’s. Kinderen ontdekken aan de hand van een speurtocht alles over de bijzondere beesten van weleer. Aan het einde van de expo is een grote kidszone ingericht met onder meer een bijzondere VR experience en springkussens. World of Dinos is nog slechts tot en met 3 januari in Utrecht te zien.