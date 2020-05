Corona-afstandsonderwijs: grote stap richting oplossing lerarentekort

Lerarentekort groeiend probleem in de 1,5-meter samenleving



Het onderwijs krijgt veel voor zijn kiezen. Eerst dicht. Nu weer open. Eerst halve klassen. Dan weer hele. En oja, ook nog even rekening houden met de 1,5 meter regels. Het valt niet mee.



De scholen starten weer op, maar dat wil niet zeggen dat alle kinderen les krijgen. Want er is nog altijd sprake van een lerarentekort. Vorige week liet minister Slob weten dat onbevoegden - bij wijze van experiment - binnenkort voor de klas mogen staan in het basisonderwijs. Het idee is dat mensen uit andere sectoren hun creatieve, sociale of digitale vaardigheden kunnen overbrengen aan schoolkinderen. Dit idee stuit op verzet.



Onbevoegden voor de klas: onnodig



De onderwijsbond AOB beschuldigt de minister van de degradatie van hun vak. Maar nood breekt wet: op dit moment is er een tekort van 2.000 onderwijzers. Het voortgezet onderwijs kampt momenteel met een structureel tekort van ca. 600 FTE, wat betekent dat er gemiddeld 1 leraar structureel wordt gemist op iedere VO school. Helaas zijn de tekorten niet ook gelijkmatig over Nederland verdeeld, waardoor sommige scholen helemaal geen formatieproblemen kennen en andere wel 3 tot 4 leraren tekort komen. En daar ligt volgens het bedrijf Like2Teach de oplossing voor het probleem.



Het werkelijke tekort is kleiner



Möckelmann en Hoornstra, de oprichters van Like2Tech, stellen namelijk dat het tekort in werkelijkheid veel kleiner is. Volgens hen zijn er genoeg leraren, maar wonen ze niet in het postcodegebied van de school. De leraar die in de Achterhoek woont, kan op afstand prima lesgeven in Amsterdam. Inmiddels hebben ze voor alle tekortvakken leraren in de startblokken, en ook onderwijzers voor de basisschool zijn beschikbaar: op afstand.



Leerlingen hebben achterstand, maar leraren werkten achterstand weg



Het is de winst van de coronacrisis: de noodgedwongen inzet van ict heeft als een breekijzer gewerkt de laatste maanden. Mitsen en maren werden opzij gezet om doortastend te kunnen handelen. Het resultaat is de toegenomen vaardigheden van medewerkers, de massale inzet van digitaal lesmateriaal en digitaal toetsen en niet te vergeten een grondige upgrade van de ICT-infrastructuur van scholen. Hoewel er gesproken wordt van een leerachterstand bij leerlingen door corona, zou je evengoed kunnen stellen dat leraren en scholen hun achterstand hebben weggewerkt.



Maak kennis met de beschikbare leraren



Daar waar afstandsonderwijs een half jaar geleden nog exotisch was, ligt het nu voor de hand om een leraar op afstand in te zetten in de strijd tegen het lerarentekort. En dat kan ook, want Like2Teach heeft veel leraren, bevoegde leraren, die staan te popelen om - op afstand - aan de slag te gaan. Voor scholen die interesse hebben om kennis te maken met de aanpak van Like2Teach, en ook heel concreet leraren voor de tekortvakken in het VO en onderwijzers in het PO willen leren kennen, organiseert Like2Teach een serie online meetings. Aanmelden hiervoor gaat via dit formulier. Vanzelfsprekend is het gratis en vrijblijvend.

