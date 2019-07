Nijhof-Wassink en Agrifirm slaan handen in één in Hongarije

Nijhof-Wassink Hongarije is onlangs een samenwerking gestart met de Hongaarse tak van de mondiale veevoerderfabrikant Agrifirm. Vanuit 3 Agrifirm productielocaties gaat Nijhof-Wassink de veevoederproducten naar boerenbedrijven in Hongarije en naar de omliggende grensgebieden vervoeren.



Met deze deal breidt de Feed Logistics divisie van Nijhof-Wassink Hongarije haar vloot uit met 12 vrachtwagencombinaties. Met een totaal van 40 mengvoedercombinaties is Nijhof-Wassink veruit de grootste particuliere transporteur voor veevoederproducten in Hongarije. ‘Het is een geweldige en mooie stap voor Nijhof-Wassink Kft, onze Hongaarse vestiging. We groeien in Hongarije nu naar ruim 100 collega’s. Groeien is bij ons geen doel op zich, maar het is wel een mooie mijlpaal. En dat is deze deal ook zeker’ geeft Martin Schoemaker, General Manager Feed Logistics Nijhof-Wassink aan. ‘We waren al een tijdje met elkaar in gesprek en nu gaan we een totaal pakket aan ze leveren. Naast het transport verzorgen we namelijk ook de planning voor Agrifim Hongarije. Ontzorgen en zorgen voor flexibiteit van levering met ons jong materieel en vakkundige chauffeurs is ook in Hongarije belangrijk. Dat zijn zaken waar wij bekend om staan en waarin wij goed zijn. Met onze mensen in Hongarije zorgen we ervoor dat we ook op lokaal niveau aansluiting hebben en houden met onze klanten en de eindafnemer. Zo doen we dat ook in Nederland, België, Duitsland en Polen’ aldus Martin Schoemaker