Ingrid Thijssen vertrekt als CEO Alliander naar VNO-NCW

Het algemeen bestuur van VNO-NCW heeft Ingrid Thijssen benoemd als haar nieuwe voorzitter. Thijssen werkte sinds 2014 bij Alliander, eerst als COO en per september 2017 als CEO van Alliander.



Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Alliander: “ Met het vertrek van Ingrid Thijssen verliezen we een bevlogen bestuurder die de opgave van Alliander altijd plaatste in het belang van Nederland en de energietransitie. Zij bracht focus aan in de strategie en zorgde voor verbinding met de buitenwereld. In de zes jaar dat zij in de Raad van Bestuur zat heeft zij het bedrijf bovendien sterk geprofessionaliseerd. We zijn trots dat zij de nieuwe voorzitter van VNO-NCW wordt, maar vinden het ook jammer dat zij Alliander gaat verlaten. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol als voorzitter van VNO-NCW.”



Thijssen over haar overstap: “De verbinding tussen het bedrijfsleven en onze samenleving is essentieel. Zij hebben elkaar nodig voor duurzame economische groei en voor het realiseren van de grote transities waar Nederland voor staat. Daar wil ik als voorzitter van VNO-NCW heel graag aan bijdragen.“



De Raad van Commissarissen kijkt de komende periode hoe invulling gegeven gaat worden aan de opvolging van Thijssen.