Investering Merlin Technology in REAC

Merlin Technology(“Merlin”), de Nederlandse marktleider op het gebied van oplossing voor contant geld, heeft een substantieel belang verworven in de Nederlandse marktleider op het gebied van Casino Management Software, REAC BV en REAC solutions BV ( “REAC”).



De doelstelling van deze deelname is de groei van zowel Merlin als REAC te versnellen, onder meer door samen te werken aan de internationale expansie van beide ondernemingen, en daarnaast een one-stop-shop te zijn voor alle relaties in Nederland en daarbuiten in de amusementssector.



REAC is al meer dan 25 jaar actief en in Nederland de onbetwiste marktleider op het gebied van Management Software voor de amusementsindustrie (MIS). REAC biedt oplossingen voor het zgn “responsible gaming” en “closed loop” loyalty en betaalsystemen. Daarnaast levert, installeert en onderhoudt de firma uitbetaalautomaten voor speelhallen. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 25.000 speelautomaten aangesloten op het REAC systeem.



Merlin is een innovatief en snelgroeiend technologiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van hybride (cash en non cash) betaaloplossingen. Middels Lincsafe zet het bedrijf Intelligente kluizen (smartsafes) in de markt; deze volledig “in huis” ontwikkelde en geproduceerde oplossing, die nauw aansluit op de systemen van de waardetransporteur, maakt het mogelijk om het geld dat een ondernemer in de (intelligente) kluis deponeert, direct op diens rekening bij te schrijven. Daarnaast beschikt de groep over het label Cashtester dat in een 20-tal landen actief is op het gebied van telmachines en vals-geld-detectie. De diverse labels vallen samen onder Payco Holding , een investering van Capital A (vh ABN AMRO Participaties)



Einar Waegemaekers,, directeur REAC; “We zien een toenemende behoefte aan oplossingen op het gebied van management informatie systemen voor speel casino’s en arcades op veel verschillende vlakken. Samen met Merlin kunnen we straks nog beter in die behoefte voorzien door snel te schakelen en meer te kunnen investeren in R&D. Ik ben erg trots op de samenwerking die we nu zijn aangegaan waarmee wij ook meer willen en kunnen gaan betekenen in het internationale speelveld. Merlin was ook voor ons de missing link, en nu gaan we bouwen!”



Ron van Veenendaal, directeur Payco, zegt: “ik ben zeer verheugd met de investering in REAC en de samenwerking. Na de groei van de onderneming in de laatste 3 jaren, voelt dit als het juiste moment om deze strategische stap te zetten om onze plek in de wereld van betaalniches te versterken en dan met name onze aanwezigheid in de mondiale wereld van speelautomaten. Het verder internationaal uitrollen van de merken REAC en Merlin is nu de doelstelling, Het mooie product van REAC in combinatie met het internationale netwerk van de Payco bedrijven stellen ons in staat om ook internationaal een leidende positie te verwerven.”