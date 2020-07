Catawiki draagt catalogus over aan oprichters

Amsterdam / Assen, 2 juli 2020 - Catawiki, de toonaangevende online marktplaats voor unieke en bijzondere objecten samengesteld door experts, draagt vandaag de verzamelaarscatalogus, waar het platform in 2008 mee begon, over aan Catawiki-oprichters René Schoenmakers en Marco Jansen. De catalogus en community worden voortgezet onder de naam LastDodo (www.lastdodo.nl). Met de overdracht focust Catawiki zich volledig op veilingen en het uitbreiden van activiteiten naar nieuwe markten. De overdracht heeft geen verdere gevolgen voor Catawiki en gebruikers van het platform.



Om blijvende toewijding te garanderen kiest Catawiki er nu voor om Schoenmakers en Jansen de kans te geven de verzamelaarscatalogus door te ontwikkelen. De oprichters kozen er in december 2016 voor om een stap terug te doen uit de dagelijkse leiding van Catawiki, maar zijn degenen die de community aan verzamelaars van unieke objecten hebben opgebouwd. De catalogus van LastDodo, die door de gebruikers doorlopend wordt aangevuld en verbeterd, telt ruim 4 miljoen gedetailleerd beschreven verzamelobjecten. Op basis van deze catalogus beheren de 350.000 gebruikers hun eigen verzameling zodat ze die overal kunnen raadplegen.



Ravi Vora, CEO van Catawiki zegt “Door te investeren in onze huidige koers groeit Catawiki fantastisch door. De focus op duurzame groei en klantervaring, samen met investeringen in onze technologie en curatie verdient onze volledige aandacht. Om de gebruikers van de verzamelaarscatalogus continuïteit en doorontwikkeling te bieden, dragen we het nu over aan onze oprichters. We wensen hen veel succes en blijven ook in de toekomst hecht samenwerken”.



René Schoenmakers van LastDodo zegt “De verzamelaarscatalogus heeft een speciale plek in ons hart omdat we daar 12 jaar geleden mee zijn begonnen. We willen er graag nieuw leven inblazen. Als eerste stap zijn we de ‘look & feel’ van de site aan het opfrissen. Daarnaast werken we aan nieuwe functionaliteit en zijn we ook aan het nadenken over een duurzaam verdienmodel.”



De naam LastDodo



Sinds hun vermeende uitsterving in de 17e eeuw blijft de dodo de fantasie prikkelen.



Dodo-botjes zijn begeerde verzamelobjecten. De bekende verzamelaar Boudewijn Büch had er een, naast een grote collectie met andere dodo-objecten. Nu is er een laatste dodo opgestaan: de ultieme droom voor een verzamelaar!



Over Catawiki



Catawiki is het meest bezochte, door experts samengestelde online verkoopplatform in Europa voor verzamelobjecten, kunst, design, sieraden, horloges, oldtimers en meer. Elke dag selecteren de 200 interne experts van Catawiki zorgvuldig alleen de beste objecten om te veilen, zodat mensen gemakkelijk speciale objecten kunnen ontdekken en kopen die hen helpen hun passies te vervullen.



Catawiki, opgericht in 2008, is uitgegroeid tot een wereldwijd platform dat wekelijks 50.000 objecten biedt in meer dan 80 categorieën. Dankzij het beschermde platform zijn kopers verzekerd van een spannende, veilige en probleemloze koopervaring. Catawiki heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en heeft 500 gepassioneerde medewerkers die in zijn Europese kantoren werken en klanten over de hele wereld van dienst zijn. In 2019 had Catawiki meer dan 7 miljoen unieke maandelijkse bezoekers en genereerde een bruto handelswaarde van bijna € 350 miljoen.



Over LastDodo

LastDodo is ’s werelds grootste catalogus & community voor verzamelaars. De catalogus wordt door de gebruikers doorlopend aangevuld en verbeterd. Je kunt er je verzameling en zoeklijst in bijhouden. Op basis van de catalogus kun je ook verzamelobjecten kopen en verkopen. Daardoor kun je objecten snel aanbieden zonder zelf gegevens en afbeeldingen in te voeren. Ook is zo de waarde van een verzamelobject te volgen. Er zijn apps voor de smartphone. Daarmee heb je altijd je verzameling bij je.



De catalogus en community zijn in september 2008 gelanceerd onder de naam Catawiki. Sindsdien zijn door de gebruikers meer dan vier miljoen verzamelobjecten toegevoegd in 70 rubrieken. Het aantal verkochte items neemt snel toe. Er worden bijvoorbeeld al 10 miljoen postzegels en meer dan een miljoen stripboeken te koop aangeboden.