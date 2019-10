TenderApp lanceert TenderForecast

Op 31 oktober wordt TenderForecast middels een verrassingspresentatie onthuld. Tijdens het Expertdiner in PartyZ, Nijkerk, zal een selecte groep genodigden kennismaken met het nieuwe onderdeel van TenderApp. Directeur Marcel Hazeleger heeft er zin in en weet zeker dat TenderForecast dé oplossing is voor ondernemers die tenders willen winnen.



“Het is als inschrijver mogelijk om een inkoper te beïnvloeden”, aldus Marcel. “Voorwaarde is, dat je aan tafel komt voordat de tender gepubliceerd wordt. Om je kansen inzichtelijk te maken, heb je een systeem nodig wat met je meedenkt. Tenderforecast gebruikt historische tenderinformatie om toekomstige tenders te voorspellen. Terwijl je concurrent nog van niks weet, ben jij al in contact met de aanbestedende dienst.“



Om meer inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen in aanbestedingsland, geeft TenderApp onder andere Webinars en is een Whitepaper beschikbaar.



De Nederlandse overheid publiceert jaarlijks meer dan 10.000 aanbestedingen op verschillende platformen. Alle bestaande platformen zijn gebouwd om het proces voor de inkoper soepel te laten verlopen. TenderApp is anders, het is gebouwd voor de inschrijvers. Elke tender wordt handmatig verrijkt en daarmee ontstaat een database die bruikbaar is.