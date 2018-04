Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw en infra, respectievelijk Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, NVB, de vereniging van Waterbouwers en FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.



Investering in mensen



Het onderhandelingsresultaat past in deze tijd waarbij er vooral wordt geïnvesteerd in mensen. Een dergelijke inspanning is noodzakelijk en gelukkig ook weer mogelijk.



George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie, is zeer te spreken over het resultaat: “Na jaren van crisis trekt de economie aan en is er weer werk voor de bedrijven. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid in de bouw, hebben echter veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten.”



Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: “Een belangrijke afspraak is dat nagenoeg alle afspraken in de bouw-cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. Gelijk loon voor gelijk werk dus. Dat betekent dat mensen elkaar niet meer de keet uit zullen concurreren op de bouwplaats. Daarnaast hebben we afgesproken dat werkgevers en werknemers gezamenlijk op gaan trekken richting de overheid om te pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaand na 45 gewerkte jaren.”



Gijs Lokhorst, onderhandelaar namens de leden van CNV Vakmensen: “Naast de loonsverhoging zijn we blij met goede afspraken over gezamenlijk investeren in mensen om nieuwe werknemers aan te trekken, te investeren in opleidingen én de positie van uitzendkrachten aanzienlijk te verbeteren. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen.”



Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.



Ook is tijdens de onderhandelingen door cao-partijen vastgesteld dat de cao niet in alle situaties goed past bij de praktijksituaties van ondernemingen en werknemers. Daarom is afgesproken tijdens de looptijd van de cao de herkenbaarheid voor deelsectoren en beroepsgroepen te gaan vergroten.







Concrete invulling van de afspraken



De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019.