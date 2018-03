Textkernel verstevigt internationale toppositie met nieuwe CTO en COO

Nederlandse pionier in Machine Learning voor HR en recruitment versterkt haar top managementteam om internationale groei te bespoedigen.



Textkernel, internationaal marktleider in Machine Intelligence voor het matchen van kandidaten en vacatures, heeft haar senior management uitgebreid met een nieuwe CTO en COO: Maciej Hoch en Guus Meijer. Het van oorsprong Amsterdamse bedrijf groeide in 2017 met 40% en heeft teams in vijf landen, bestaande uit onder andere meer dan honderd software engineers, R&D-specialisten, internationaal gerenommeerde data scientists en Machine Learning experts. De nieuwe MT-leden zullen met hun jarenlange ervaring een significante bijdrage leveren aan de internationale groei en uitbreiding van het bedrijf.



Hoch, afkomstig van Lightspeed, wordt verantwoordelijk voor het aansturen van technologie en innovatie bij Textkernel. Meijer, voormalig mede-eigenaar en COO van Connexys, zal zich richten op het verder uitbouwen en professionaliseren van Textkernel’s professional services- en support-team.



“Maciej en Guus brengen veel ervaring mee met het opzetten en laten groeien van internationale engineering-, delivery- en support-teams. Bovendien passen ze perfect bij onze R&D-georiënteerde innovatieve cultuur,” aldus Jakub Zavrel, oprichter en CEO van Textkernel. “Ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze organisatie op zowel technisch als service vlak naar een volgend niveau kunnen tillen, waardoor we onze toonaangevende innovaties nog sneller naar de markt kunnen brengen.”



“Je krijgt niet vaak de kans om met zo’n buitengewoon getalenteerd team te werken. Het zijn stuk voor stuk mensen met een bewonderenswaardig track-record in innovatie,” aldus Maciej Hoch. “Recente ontwikkelingen, zoals de release van Extract! 4.0, Textkernel’s cv parser op basis van Deep Learning(1), verleggen de grenzen van wat mogelijk is in de recruitment-branche. Ik kijk er naar uit om onderdeel uit te maken van deze baanbrekende ontwikkelingen.”



Versnelde groei in de Verenigde Staten met CareerBuilder



Om haar semantische zoek- en matchsoftware in de Verenigde Staten naar de markt te brengen, sloeg Textkernel in 2015 de handen ineen met CareerBuilder.(2) Door deze samenwerking heeft Textkernel haar positie op de Amerikaanse recruitmentmarkt snel kunnen uitbouwen. Tegelijkertijd gaf het CareerBuilder de mogelijkheid om Artificial Intelligence te implementeren in haar aanbod en zo het hele proces van kandidaat tot werknemer slimmer en sneller te maken.



“We zijn een van ’s werelds eerste spelers op het gebied van Machine Learning in technologie voor recruitment. We kijken ernaar uit om met ons zeer getalenteerde team en baanbrekend onderzoek de internationale markt voor recruitmenttechnologie te domineren,” besluit Zavrel.



Over Textkernel



Sinds de oprichting in 2001 is Textkernel internationaal marktleider in het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, op basis van Artificial Intelligence, Machine Learning en semantische technologieën. Met intelligente tools helpt Textkernel wereldwijd en lokaal duizenden werving- & selectiebureaus, werkgevers, jobboards, leveranciers van HR software en outplacement en re-integratiebureaus efficiënter te werken en hun recruitmentproces te optimaliseren.



Neem voor meer informatie contact op met Textkernel: https://www.textkernel.com/nl/contact/



(1): https://www.textkernel.com/nl/cv-parsing-powered-by-deep-learning/



(2): https://www.textkernel.com/nl/textkernel-en-careerbuilder-bundelen-hun-krachten-om-sterke-meertalige-semantische-zoek-en-matchingtechnologie-aan-recruiters-te-leveren/