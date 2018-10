Historische palingaak meert aan in Enkhuizen

Aanstaande vrijdag 19 oktober meert de historische palingaak, de Korneliske Ykes II, aan op de kade van Vishandel Klooster in Enkhuizen. Deze replica van de grootste houten palingaak ooit gebouwd, lost daar een vracht paling uit Friesland. Het is een voorbereiding op de overtocht naar Londen die komend voorjaar gemaakt gaat worden.



In 2019 bestaat de Sustainable Eel Group in Engeland 10 jaar. In die tien jaar is veel gedaan om de Europese palingsector te verduurzamen en de palingstand in de Europa te verbeteren. Stichting De Palingaak, eigenaar van de Korneliske Ykes II, vaart ter ere van dit jubileum met een twaalfkoppige bemanning naar Engeland. Gedurende een week ligt de aak in St Katharine's Dock Marina, vlak bij de Tower Bridge en de oude ‘Dutch Mooring’. Die reis zal bij goed weer 3 à 4 dagen duren, maar er wordt gerekend op een week.



Tussen 1731 en 1938 bestond er een bloeiende palinghandel tussen Londen en Heeg, in die tijd het centrum van de Nederlandse palinghandel. Op het hoogtepunt in 1882 vervoerden palingaken meer dan een miljoen pond paling naar Londen. Paling uit de Nederlandse binnenwateren, de Zuiderzee en later ook uit Noord-Duitsland en Denemarken werd eerst naar Heeg vervoerd. Van daaruit werden de palingen levend naar Londen vervoerd.



Zeven tot acht reizen maakte een palingaak per jaar. Eén vracht in één palingaak kon bestaan uit 15.000 tot 20.000 pond paling. Met drie bemanningsleden zeilden ze van Heeg naar Londen, de Theems op naar Billingsgate fishmarket tussen de Towerbridge en London Bridge, de zogenaamde ‘Dutch Mooring’



Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur is de historische aak te bezichtigen aan de loskade in Enkhuizen. Freerk Visserman, de palingvisser en -handelaar uit Heeg, lost de paling en vertelt over de palingvisserij, de aanstaande tocht naar Londen en hoe de palingvisserij zich de laatste jaren opnieuw heeft uitgevonden.



Adres: Vishandel Klooster Volmolen 8, 1601 ET Enkhuizen