Toolbox samenwerken voor preventiemedewerkers

Een veilige en gezonde werkplek creëer je samen. Voor preventiemedewerkers is het dan ook essentieel om samen te werken met onder andere collega’s, OR, management en HR. inPreventie lanceert daarvoor de online Toolbox Samenwerken; een door TNO ontwikkelde toolbox met instrumenten die helpen bij de samenwerking en bij het onder de aandacht houden van preventie. Een deel van de instrumenten in de Toolbox zijn bestaande hulpmiddelen. Daarnaast zijn onder andere een Actiejaarplan Communiceren en kant-en-klare presentaties toegevoegd.



De Toolbox Samenwerken is te vinden op: www.samenwerken.inpreventie.nl.



Kant-en-klare presentaties



Tijdens bijeenkomsten van TNO met preventiemedewerkers komt regelmatig naar voren dat het niet altijd eenvoudig is om samen te werken met bijvoorbeeld management en collega’s. Regelmatig werd verzocht om presentatiemiddelen om medewerkers te informeren. In de Toolbox zijn onder andere twee kant-en-klare presentaties beschikbaar die preventiemedewerkers zelf kunnen aanvullen en uitbreiden. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld gebruik maken van de in de Toolbox aanwezige voorbeelden en afbeeldingen.



Actiejaarplan Communiceren



Een andere uitdaging waar preventiemedewerkers tegenaan lopen bij het samenwerken aan een veilige en gezonde werkplek, is het top-of-mind houden van preventieve maatregelen. Het Actiejaarplan Communiceren zoomt elke maand in op een specifiek onderwerp. Het Actiejaarplan Communiceren kan worden opgeslagen en geprint. Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een herinnering per email met daarin suggesties om veilig en gezond werken onder de aandacht te houden en kant-en-klare teksten om te gebruiken in bijvoorbeeld een interne nieuwsbrief of op intranet.