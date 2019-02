‘Overheid moet voortouw nemen bij afspraken over sleutelkluisjes’

De discussie over het gebruik van sleutelkluisjes is deze week weer opgelaaid nadat twee ouderen het slachtoffer waren geworden van inbraak en mishandeling. “De overheid zou het voortouw moeten nemen om deze kwetsbare groep in hun eigen huis te beschermen’’, zegt Susanne Schat, adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Schat roept alle betrokken partijen rondom zorgbehoevenden op om duidelijke afspraken te maken over veilige toegang tot zorgwoningen.



Naar aanleiding van het nieuws over ondeugdelijke sleutelkluisjes lieten voor- en tegenstanders hun licht schijnen over de sleutelkluis als oplossing om zorgverleners veilig toegang te geven tot woningen van ouderen. ‘Maar daar gaat het niet over’, schrijft PKVW-adviseur Susanne Schat in haar blog op www.politiekeurmerk.nl. ‘De vraag is: wie neemt de verantwoordelijkheid voor een veilige toegang tot ouderenwoningen?’



Er zijn tal van mogelijkheden om te regelen dat zorgverleners op een veilige manier de woningen van hun cliënten binnen kunnen komen. Op de site van het Politiekeurmerk is een overzicht te vinden van goedgekeurde sleutelkluisjes. Door de technische vooruitgang is er daarnaast een heel scala aan slimme toegangsmogelijkheden voorhanden. Schat: “Er is voor ieder wat wils. We moeten alleen voorkomen dat er een wildgroei aan (ondeugdelijke) toegangssystemen ontstaat. Zolang er geen eenduidige afspraken zijn, zijn sleutelkluisjes – de goedgekeurde exemplaren! – de oplossing.’’