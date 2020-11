Lachgasgebruik in het verkeer wordt verleden tijd

Lachgasgebruik in het verkeer is in een relatief korte tijd een groot probleem geworden in Nederland. Veel gemeenten zitten met het lachgasgebruik in de maag, omdat het voor veel overlast zorgt en het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel is, enorm stijgt. Om het lachgasgebruik achter het stuur onder jongeren tegen te gaan, start jongerenorganisatie TeamAlert vandaag een nieuwe campagne: “Rij Ballonvrij”.



Lachgasgebruik onder jongeren is de laatste jaren enorm toegenomen. Het wordt gebruikt tijdens het uitgaan en vaak in de auto. De auto is dé plek voor jongeren om het middel te gebruiken, volgens eerder onderzoek van TeamAlert. De stap om dan onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein en door het effect van lachgas zien de jongeren de gevaren van het rijden onder invloed niet meer. Ze slingeren van rijbaan naar rijbaan, rijden te snel of juist te langzaam of verliezen de controle over hun auto, met alle gevolgen van dien.



Lachgas in het verkeer is levensgevaarlijk



Voor TeamAlert is het duidelijk: lachgasgebruik in het verkeer is levensgevaarlijk. Om dit probleem aan te pakken start de organisatie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze week de campagne “Rij Ballonvrij”. Deze campagne, met als slogan “word geen clown in het verkeer”, wil jongeren laten inzien dat het lachgasgebruik in de auto niet normaal is. De campagne is vooral online gericht om daar de sociale norm uit te dragen en de jongeren te bereiken.



”Rij Ballonvrij” richt zich niet alleen op bestuurders die lachgas gebruiken, maar ook op de passagiers in de auto. Uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat zij elkaar niet aanspreken op hun gevaarlijke gedrag. Deze campagne wil door middel van tips en tricks passagiers daarom stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen, door de bestuurder aan te spreken op het ongewenste gedrag.



Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Deze campagne is helaas hard nodig. Een ballonnetje lachgas achter het stuur is alles behalve onschuldig, het is levensgevaarlijk. Lachgas in het verkeer kan het einde van je eigen leven of dat van een andere verkeersdeelnemer betekenen. Doe dat jezelf of een ander niet aan.”



Campagne toolkit



Op de website www.rijballonvrij.nl is vanaf 19 november informatie te vinden over de gevolgen van lachgas op het rijgedrag. Ook is op de website een toolkit te vinden, waar campagnemateriaal beschikbaar is. Dit materiaal kan door gemeenten en provincies worden gebruikt om de campagneboodschap te helpen verspreiden.