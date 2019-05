Helft van de lopende autoverzekeringen kan goedkoper

De helft, ruim 47 procent, van de autobezitters beschikt niet over de meest voordelige dekking voor hun lopende autoverzekering. Dat blijkt uit een recente steekproef onder 750 respondenten.



Helaas let dus niet iedereen goed op hun lopende autoverzekering. Van de respondenten met een Beperkt casco en All Risk dekking kan zelfs 67,5 procent besparen op de kosten van hun autoverzekering. Veel verzekerden blijven vaak uit gemakzucht of angst jaren zitten met dezelfde verzekering.



Let vooral op met Beperkt Casco en All Risk



De vuistregel is vrij simpel: is uw auto jonger dan 5 jaar? Dan is het verstandig om te kiezen voor een All Risk verzekering. Is de auto jonger dan 10 jaar? Dan zijn verzekerden goed uit met een WA Beperkt cascodekking. Bij auto’s die al wat ouder dan 10 jaar zijn, volstaat vaak een WA-verzekering eerder.



Als we kijken naar het bouwjaar en de dekking van de auto’s komen vooral de respondenten met Beperkt Casco en All Risk naar voren als over- of onderverzekerd. Zo heeft 69 procent van de auto’s van 5 jaar of ouder toch een All Risk verzekering. Van de auto’s in de categorie 0 - 4 jaar of 10+ jaar met Beperkt Casco is ruim 66 procent niet passend verzekerd.



Maar er is ook goed nieuws



In de categorie ‘auto’s ouder dan 10 jaar’ betaalt ruim 38 procent teveel premie. Het aantal mensen dat zich niet goed indekt met een onvolledige verzekering voor een (bijna) nieuwe auto is gelukkig laag: slechts 7 procent heeft een WA of WA Beperkt Casco verzekering voor een auto van 0 tot 4 jaar oud.



Toch gaat het vaak verkeerd, maar waarom?



Wist u dat bijvoorbeeld ook een verhuizing al invloed heeft op de premie van uw autoverzekering? Voor uw energierekening klinkt dat waarschijnlijk heel logisch, maar ook uw autoverzekering kan goedkoper als u naar een veiligere omgeving gaat. Zo verschilt de premie per provincie vaak al enkele euro’s. Stel u verhuist van een drukke stad naar een landelijk en rustig dorp, dan kan de besparing zelfs oplopen tot tien euro of meer.