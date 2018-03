Uitnodiging presentatie advies ‘De stad als gezonde habitat’ 18 april

Uitnodiging voor de media presentatie advies ‘De stad als gezonde habitat’ op 18 april, Den Haag



Over het advies



Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Rli hiervoor handreikingen. De raad betoogt dat meer gezondheidswinst door omgevingsbeleid wordt bereikt als naast bescherming (klassiek milieubeleid) ook wordt ingezet op bevordering van gezondheid. Dan moet de leefomgeving er ruimtelijk en qua voorzieningen wel toe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. Dit is uitgewerkt in tien handelingsperspectieven: voor versterking van beleid en benutting van instrumenten voor de gezonde leefomgeving; voor kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek; en tot slot voor sturing en versterking van de financiële basis.



Lees meer over het advies de stad als gezonde habitat



Programma



Na de opening door dagvoorzitter Ruben Maes zullen de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Ellen Peper het advies presenteren en overhandigen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aansluitend reflecteren Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht, Mattias Gijsbertsen, wethouder van de gemeente Groningen en Mary-Ann Schreurs, wethouder van de gemeente Eindhoven, op het advies. Vervolgens wil de raad, aan een aantal tafels, met de aanwezigen in discussie gaan over de aanbevelingen: op welke manier brengt het advies u verder bij de aanpak van belangrijke opgaven voor de gezonde stad?



