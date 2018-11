RTL Boulevard en Cordaid in actie voor kindgezinnen

RTL Boulevard voert van 19 tot en met 23 november actie voor hulporganisatie Cordaid. Het thema van deze actieweek is Kindgezinnen. Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen die moeten opgroeien zonder ouders. Ze hebben hun vader en moeder verloren door ziekte, oorlog of natuurrampen. Het oudste kind wordt dan vaak noodgedwongen hoofd van het gezin.



Kinderen van soms 12, 13 of 14 jaar moeten zorgen voor hun broertjes en zusjes. Iedere dag is een strijd om te overleven, waarbij ze zoeken naar voedsel, veilig drinkwater en onderdak. En dat op plekken waar het leven zelfs voor volwassenen al loodzwaar is. Cordaid helpt deze kindgezinnen met water, voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en bescherming. RTL Boulevard roept tijdens de actieweek de kijkers op om dit belangrijke doel te steunen.



Marieke Elsinga



Marieke Elsinga is voor Cordaid en RTL Boulevard afgereisd naar Oeganda, waar 1,1 miljoen mensen uit Zuid-Soedan naartoe zijn gevlucht. In de vluchtelingenkampen waar Marieke is geweest, verblijven ruim 10.000 kindgezinnen. Zij leven daar onder erbarmelijke omstandigheden; er is een tekort aan alles. In Nederland spelen kinderen vaak vader en moedertje. Maar voor deze kinderen is het geen spel: het is de keiharde realiteit.



Marieke: “Deze reis heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik heb kinderen van soms nog geen 15 jaar ontmoet die moeten zorgen voor hun nog jongere broertjes en zusjes. Neem nou de kleine Jackson van 13 jaar, die heeft gezien hoe zijn ouders werden vermoord door soldaten in Zuid-Soedan. Tijd om dit verlies te verwerken heeft hij niet omdat hij als hoofd van het gezin moet zorgen voor zijn broertje, zusje en zichzelf. Elke dag weer.”



Actieweek



Cordaid helpt deze kindgezinnen overleven en zorgt weer voor toekomstperspectief. Om dit op verschillende plekken ter wereld te realiseren, kan er in de gehele actieweek bij RTL Boulevard LEVEN worden ge-sms’t naar het nummer 4333.



RTL Boulevard & Cordaid



Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komt RTL Boulevard in actie voor Cordaid. Vorig jaar was het thema Schoon Water Voor Iedereen. Met behulp van ‘RTL Boulevard’ leverde deze actie toen bijna 150.000 smsjes op.